Gelsenkirchen: Exhibitionist verfolgt Frau, onaniert vor ihr

Gelsenkirchen-Bismarck. Ein schreckliches Erlebnis hatte eine Frau in Gelsenkirchen. Sie wurde von einem Exhibitionisten verfolgt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach einem sexuellen Übergriff in Gelsenkirchen sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Exhibitionist verfolgt Frau bis zum Auto in Gelsenkirchen und onaniert vor ihr

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr an der Grimbergstraße im Stadtteil Bismarck. Eine 42 Jahre alte Dorstenerin wurde zunächst von dem unbekannten Mann bis zu ihrem Auto verfolgt. Unmittelbar bevor sie einsteigen konnte, trat ihr der Mann mit entblößtem Geschlechtsteil entgegen und onanierte. Kurz danach flüchtete der Unbekannte in ein nahelegendes Gebüsch und verschwand in unbekannte Richtung.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Tatverdächtige hatte schwarze Haare, ist circa 1,75 Meter groß und trug bei dem Vorfall einen blauen Daunenmantel. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen