Zum Start der „Augenblick“-Aktion halten Mitarbeiter und Bewohner des Martin-Luther-Hauses in Gelsenkirchen rote Ballons mit angehängten Wunschkarten hoch. Auf ihnen haben Bewohner ihre Wünsche genannt, die nun per Wunschbaum an hilfsbereite Wunscherfüller vermittelt werden. Foto: Martin Möller / Funke Foto Services