Gelsenkirchen: Essener fliegt mit einer Totalfälschung auf

Gelsenkirchen Bundespolizisten ist in Gelsenkirchen ein Wiederholungstäter ins Netz gegangen. Welche Vorwürfe gegen den Essener erhoben werden.

Bundespolizisten ist am Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein Wiederholungstäter ins Netz gegangen. Dieses Mal fiel der verurteilte Essener mit einer Fälschung auf.

Strafverfahren: Verurteilter Essener (41) mit „Totalfälschung“ in Gelsenkirchen erwischt

Bei der Personenkontrolle des Essener am Samstag, 23. Dezember, um 15.20 Uhr fing der 41-Jährige plötzlich am ganzen Körper an zu zittern, als er aufgefordert wurde, den Einsatzkräften neben seinem Personalausweis auch seine Geldbörse auszuhändigen. Als Grund gab der Essener an, an Epilepsie zu leiden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Im Portemonnaie befand sich ein italienischer Führerschein. Auch dafür hatte der polizeibekannte Mann eine Begründung parat: Weil er wegen früherer Drogendelikte keinen Führerschein mehr in Deutschland machen dürfe, habe er die Prüfung in Italien absolviert. In welcher Stadt konnte der Mann auf Nachfrage allerdings nicht beantworten.

Ein Grund mehr für die Beamten, das Dokument einer akribischen Betrachtung zu unterziehen. Der Führerschein war laut Bundespolizei „eine Totalfälschung“. Woher er das Dokument hatte, blieb das Geheimnis des Esseners.

Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung gegen den wegen mehrerer Drogendelikte verurteilten 41-Jährigen ein.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen