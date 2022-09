Zum ersten Mal seit 2019 findet im Gelsenkirchener Wissenschaftspark am Sonntag wieder ein Esoteriktag statt.

Veranstaltung Gelsenkirchen: Esoterikmesse im Wissenschaftspark am Sonntag

Gelsenkirchen-Ückendorf. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet im Gelsenkirchener Wissenschaftspark am Sonntag ein Esoteriktag statt. Das wird den Besuchern geboten.

Im Wissenschaftspark in Ückendorf findet am kommenden Sonntag, 2. Oktober, der „9. Esoteriktag Gelsenkirchen“ statt. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art seit 2019, danach musste die Messe zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie pausieren.

Organisiert wird der Esoteriktag von Tina und Stefan Isensee, Inhaber der gleichnamigen Buchhandlung in Buer. „Der Esoteriktag Gelsenkirchen ist mittlerweile eine der bekanntesten Endkundenmessen seiner Art in Deutschland und ein fester Bestandteil unserer Branche“, schreiben die beiden in der Einladung. „Unsere Aussteller und wir können diesen Neustart nach über zwei Jahren Stillstand kaum noch erwarten.“

Das erwartet die Besucher im Gelsenkirchener Wissenschaftspark

Die Veranstaltung findet statt in der Zeit von 11 bis 19 Uhr, im Eintrittspreis von fünf Euro enthalten sind auch der Besuch des Abschlussvortrags „Wünsch Dir was... Aber wisse, was Du willst!“ mit der Autorin Antara Reimann (19 Uhr) sowie aller anderen Vorträge.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Mehr als 100 Aussteller aus Deutschland und den Nachbarländern erwarten am Sonntag die Besucherinnen und Besucher, 80 Vorträge stehen auf dem Programm. An den Ständen kann man sich zu nahezu jedem Thema aus dem esoterischen Spektrum informieren, etwa zu den Bereichen Kartenlegen, Quantenheilung, Numerologische Kurzberatung, Chakrenausgleich, Seelenkontakt, Mediale Kurzbotschaften, Bachblütenberatung und vielem mehr.

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.esoteriktag.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen