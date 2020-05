Gelsenkirchen: Ertappter Dieb wirft Geldkassette auf Händler

Gelsenkirchen-Altstadt Ein Dieb hat bei seinem Beutezug in der Gelsenkirchener Innenstadt einen Markthändler verletzt. Er warf eine Stahlkassette auf den Mann.

Ein ertappter Dieb hat nach Angaben der Polizei bei seinem Beutezug in der Gelsenkirchener Innenstadt einen Markthändler mit einer Stahlkassette leicht verletzt. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der Behörde zufolge hat der gesuchte Mann am Montag, 25. Mai 2020, auf dem

Heinrich-König-Platz in der Altstadt versucht, einem Markthändler die Geldkassette zu stehlen. Gegen 8.55 Uhr bereitete der Obsthändler den Verkaufsstand vor und lud Waren aus seinem Transportfahrzeug. Dabei bemerkte er einen unbekannten Mann in der Fahrerkabine des Lkw. Als der Mann ausstieg, hatte er eine Geldkassette in der Hand.

Flucht mit einem schwarzen Fahrrad

Der Markthändler wollte den Dieb festhalten, aber der Ertappte warf laut Polizei die Stahlkassette auf den Händler. Er wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend stieg der Täter auf ein schwarzes Fahrrad und flüchtete in Richtung Ahstraße.

Täterbeschreibung: Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß und hatte schwarze Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose mit gelben Streifen sowie einen dunkelgrünen Parka mit Fell.

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) der 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

