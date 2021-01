Gelsenkirchen: Erste Auflage von Corona-Buch nun erhältlich

Gelsenkirchen. Im Frühjahrs-Shutdown ist ein besonderes Buch entstanden. Es soll helfen, Corona besser zu verstehen. Nun ist die erste Auflage erhältlich.

Eigentlich sollte es eine große Pressekonferenz zur Erstveröffentlichung geben - na klar, bei dem Werk. Das kann und darf mit Stolz präsentiert werden. Nun also ist die erste Auflage des Sach- und Kunstbuches „Corona - gemeinsam sind wir nicht allein!“ made in Gelsenkirchen auf dem Markt. Die beiden Schöpferinnen Inga Clever, Sozialarbeiterin, und Godana Karawanke, freischaffende bildende Künstlerin, stehen hinter diesem Projekt. Und noch viele Menschen mehr.

Inhaltlich beschreiben die beiden Frauen ihr Werk so: Es ist „ein Buch für kleine und große Leserinnen und Leser, die verstehen wollen, was es mit dem Virus auf sich hat und wie wir damit umgehen können. Mit einfachen und liebevollen Worten wird es ein wichtiger Wegbegleiter sein für alle, die es am nötigsten brauchen."

Die Besonderheit des Buches: Es wurde in der Zeit des ersten Shutdowns gestaltet - gemeinsam mit Bewohnern einer Geflüchteten-Unterkunft. „Wir ergriffen Filzstifte, Feder, Kleber, farbige Buntstifte und festes Papier, um die ersten Bilder zu erarbeiten. Uns wurde schnell klar: Um der Angst vor dem Virus entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Wirkung des Virus zu verstehen", so Inga Clever und Godana Karawanke.

Erste Auflage von 1000 Exemplaren soll auch kostenfrei ausliegen

Nun also ist das besondere Corona-Buch da, mit einer ersten Auflage von 1000 Exemplaren, die dank der Hilfe zahlreicher Unterstützer Unterkünften, Moscheen, öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Arztpraxen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden soll.

„Corona - gemeinsam sind wir nicht allein!“ ist im Buchhandel und über alle bekannten Verkaufskanäle zum Preis von 18 Euro erhältlich. Das Buch ist auf deutsch, mit Übersetzungen auf englisch und türkisch. Die fachliche Beratung hat Dr. med. Helfried Walezcek übernommen. Die ISBN: 978-3-99018-570-4.

