Waffen & Gewalt Gelsenkirchen: Erst in Klinik wird Verletzungsausmaß klar

Gelsenkirchen-Neustadt. Nach einem flüchtigen Männer-Duo sucht die Gelsenkirchener Polizei. Einer davon soll einen Gelsenkirchener mit einer Waffe verletzt haben.

Was sich zunächst wie ein Schlag anfühlte, entpuppte sich im Krankenhaus als Fleischwunde. Jetzt sucht die Polizei ein flüchtiges Männer-Duo. Die Hintergründe des Angriffs liegen noch im Dunkeln, ein Streit ist dem Gewaltausbruch nach bisherigen Erkenntnisse demnach nicht vorangegangen.

Schlag auf den Rücken entpuppt sich als Wunde einer Stichwaffe

Wie die Behörde mitteilt, ist ein Gelsenkirchener am Mittwoch, 9. August, gegen 0.45 Uhr im Kreuzungsbereich Junkerweg/Rheinelbestraße in der Neustadt von zwei unbekannten Männern in ein Gespräch verwickelt.

Während der Unterhaltung bemerkte der Angesprochene einen Schlag auf seinem Rücken, angeblich von einem der beiden Männer. Daraufhin flüchtete der Gelsenkirchener und begab sich aufgrund seiner Schmerzen in ein umliegendes Krankenhaus.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

In der Klinik wurde eine Stichverletzung diagnostiziert und daher die Polizei hinzugerufen. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen.

Beide Tatverdächtige hatten eine schmale Statur, längere Bärte und trugen dunkle Kappen. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen