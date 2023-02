Gelsenkirchen: Erneuter Brand in Lagerhalle schnell gelöscht

Zu einem Brandherd in einer Lagerhalle in Schalke am Ende der Herzogstraße musste die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstagmittag ausrücken.

Gelsenkirchen. Erneut brannte am Samstagmittag eine Lagerhalle in Gelsenkirchen. Diesmal mussten die Löschfahrzeuge in Richtung Schalke ausrücken.

Großkampfwochenende für die Gelsenkirchener Feuerwehr. Nach dem Großbrand am Freitagnachmittag und Abend in einer Lagerhalle in Resse, bei dem die Feuerwehr mehrere Stunden gegen die Flammen kämpfen musste, gab es am Samstagmittag erneut Brandalarm. Es ging auch diesmal um einen Brand in einer Lagerhalle, in diesem Fall allerdings um einen Brand, der sich erst langsam entwickelte.

Die Halle steht in Schalke, am Ende der Herzogstraße im Wendehammer. In diesem Fall waren die Löscharbeiten jedoch binnen einer guten Stunde abgeschlossen. Auch hier gab es – wie in Resse – glücklicherweise keinerlei Personenschaden.

