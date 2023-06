Gelsenkirchen: Erneut wurden Gullydeckel herausgehoben

Der Trend, einen Gullydeckel (Symbolbild) zu stehlen oder aus dem Schacht zu heben, geht in Gelsenkirchen weiter: Drei Fälle wurden nun in Buer gemeldet.

Gelsenkirchen-Buer. Schon wieder wurden Gullydeckel von Unbekannten in Gelsenkirchen aus dem Boden gehoben. Die Polizei warnt vor den Gefahren im Straßenverkehr.

Bereits im März und Februar wurden Schachtdeckel in Gelsenkirchen entwendet – unter anderem in Horst und Rotthausen. Jetzt wurden drei Fälle in Buer gemeldet.

Am Sonntag, 4. Juni, wurde die Polizei gegen 0.45 Uhr darauf aufmerksam gemacht, dass Unbekannte sich an drei Gullydeckeln an der Straße Rottmannsiepe in Buer zu schaffen machten. Die Täter haben die Deckel zwar nicht gestohlen, ließen die Schächte allerdings offenliegend zurück.

Polizei Gelsenkirchen stellt Strafanzeige und warnt vor der Gefahr im Straßenverkehr

Die Polizei setzte die Gullydeckel schließlich wieder ein und stellte Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Insbesondere Fußgänger oder Zweiradfahrer können sich schwer verletzen, wenn sie die Löcher übersehen und fallen.

Nun werden Zeugen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben. Sie können sich telefonisch unter der Nummer 0209 365 6200 oder 0209 365 2160 melden.

