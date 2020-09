Gelsenkirchen: Erneut viele Anrufe von falschen Polizisten

Gelsenkirchen. Erneut haben sich Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben. Laut Gelsenkirchener Polizei ist mit weiteren Betrugsversuchen zu rechnen.

Die Polizei Gelsenkirchen warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon: Am Samstag erhielten mindestens sieben Gelsenkirchener in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 21 Uhr Anrufe von Betrügern, die sich als Polizisten ausgaben. Sie versuchten mit unterschiedlichen Tricks, Auskünfte über Kontodaten, Wertgegenstände oder Wohnverhältnisse zu bekommen. Unter anderem gaben sie vor, die Daten der Angerufenen hätten in einem Notizbuch einer festgenommenen Person gestanden.

Gelsenkirchener Polizei: Erfahrungsgemäß ist mit weiteren Vorfällen zu rechnen

Alle potenziellen Opfer handelten richtig. Sie beendeten das Gespräch und informierten die Polizei. Laut Polizei ist erfahrungsgemäß mit weiteren Betrugsversuchen im Stadtgebiet zu rechnen. In diesem Fall gilt: Sobald der Gesprächspartner Geld fordert, sofort das Telefonat beenden. Familiäre oder finanzielle Verhältnisse sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte über den Notruf 110 die Polizei informieren.