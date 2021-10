Gelsenkirchen: Erler Schützen ehren ihre Mitglieder

Gelsenkirchen-Erle. Am Wochenende trafen sich die Mitglieder des Gelsenkirchener Schützenvereins BSV Erle-Middelich zu einer Versammlung. Das stand auf dem Programm.

Echten Nachholbedarf hatte die Mitglieder des Gelsenkirchener Schützenvereins BSV Erle-Middelich: Nach der langen Coronapause trafen sich die Schützinnen und Schützen am Wochenende, um verdiente Vereinsmitglieder zu ehren – gerade noch rechtzeitig im Jubiläumsjahr. 2021 feiern die Schützen ihren 125. Geburtstag.

Auf dem Programm im Schützenhaus an der Cranger Straße standen unter anderem Verabschiedungen und Beförderungen. So wurde Oberst Andrea Mruk verabschiedet – der Verein in Person des Vorsitzenden Thomas Timpert bedankte sich mit einer Urkunde und einem Blumenstrauß für die langjährige und gute Zusammenarbeit und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. Nach der Verabschiedung bekam der neue Vereinsoberst Harald Tondorf seine Ernennungsurkunde überreicht.

Gelsenkirchener wird für 65 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet

Auf mehr als ein halbes Jahrhundert Vereinszugehörigkeit blickt Otto Krahn zurück: Thomas Timpert und sein Stellvertreter Joachim Lautenschlager ehrten ihn für sage und schreibe 65 Jahre Mitgliedschaft, die anwesenden Mitglieder spendeten den gebührenden Applaus.

Eine besondere Überraschung gab es am Ende noch für Doris Kopania-Tondorf, Kassiererin des Vereins. Jürgen Sandow, Kreisvorsitzender des Westfälischen Schützenbundes, des Dachverbandes der Schützenvereine in der Region, hatte noch eine Urkunde übrig – und die überreichte er Doris Kopania-Tondorf. „Aus der Laudatio des Kreisvorsitzenden war zu erkennen, dass Doris mit der höchsten Auszeichnung für verdiente Schützen vom WSB geehrt werden sollte, der Kölner Medaille am schwarz-weiß-grünen Band“, berichtete Vereinssprecher Harald Tondorf.

Nach diesem Ehrungsmarathon wurde dann bei Musik und Gesprächen kräftig weiter gefeiert. Das Schützenfest, das eigentlich in diesem Sommer hatte stattfinden sollen und dann der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, soll im kommenden Jahr nachgeholt werden.

