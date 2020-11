Gelsenkirchen-Erle: Rollerfahrer nach Sturz im Krankenhaus

Nach einer Beinahe-Kollision mit einem Auto in Gelsenkirchen-Erle musste ein Rollerfahrer ins Krankenhaus. Foto:

Gelsenkirchen-Erle. Als ein Auto in Gelsenkirchen-Erle plötzlich aus einer Hofeinfahrt fährt, muss ein Rollerfahrer abrupt bremsen. Dabei kommt er zu Sturz.

Bei einem Verkehrsunfall in Erle hat sich am Montagnachmittag, 16. November, ein Rollerfahrer verletzt. Der Gelsenkirchener war mit seinem Kleinkraftrad gegen 16.30 Uhr auf der Daimlerstraße in Richtung Willy-Brandt-Allee unterwegs, als eine 49-jährige Autofahrerin aus einer Hofeinfahrt fuhr.

Gelsenkirchen: Rollerfahrer konnte Kollision mit Auto noch verhindern

Daraufhin bremste der 45-Jährige seinen Roller ab und stürzte. Eine Kollision mit dem Auto konnte er noch vermeiden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.