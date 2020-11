Gelsenkirchen-Erle: Pkw brennt aus unbekannten Gründen aus

Gelsenkirchen-Erle. In Gelsenkirchen-Erle auf der Adenauer-Allee ist ein BMW aus bislang noch unbekannten Gründen ausgebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Aus bisher unbekannten Gründen ist es am Dienstag, 10. November, gegen 22 Uhr zu einem Pkw-Brand auf der Adenauer-Allee in Gelsenkirchen-Erle gekommen. Der Motorraum und die Fahrgastzelle eines BMW standen bereits in Flammen, als kurze Zeit später die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf.

Gelsenkirchen: Straße wird durch Pkw-Brand beschädigt

Unter Atemschutz und mit zwei Strahlrohren bekämpften die Rettungskräfte den Vollbrand. Aufgrund des massiven Löschangriffs konnte das Übergreifen der Flammen auf den im Heck sitzenden Flüssiggastank verhindert werden. Die große Hitze des Brandes beschädigte die Fahrbahndecke allerdings erheblich. Die Straße musste zunächst gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kam.