Gelsenkirchen-Erle: Falsche Wasserwerker berauben Seniorin

Gelsenkirchen-Erle. Dreiste Betrüger haben sich als Wasserwerker ausgegeben. Aus der Wohnung einer Seniorin in Gelsenkirchen-Erle erbeuteten sie Schmuck und Bargeld.

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Wasserwerker ausgeben. Eine 81 Jahre alte Gelsenkirchenerin aus Erle wurde am vergangenen Donnerstag (6.8.) ausgeraubt.

Gegen 11 Uhr schellte ein Mann an ihrer Wohnungstür an der Cranger Straße unweit der Kirche Sankt Barbara und gab an, aufgrund eines Wasserschadens die Leitungen überprüfen zu müssen. Während er die Seniorin im Bad in ein Gespräch verwickelte, betrat ein zweiter Tatverdächtiger die Wohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Die Beute: Schmuck und Bargeld. Den Diebstahl registrierte die Frau erste einen Tag später und informierte daraufhin die Polizei.

Polizei warnt vor Betrug

Einer der Täter ist nach Angaben der Polizei 40 bis 45 Jahre alt und hat blonde Haare. Er trug beige Arbeitskleidung. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Abgaben zu den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240

Um kein Opfer ähnlicher Betrugsmaschen zu werden, rät die Polizei, niemanden in die Wohnung zu lassen, den man nicht selbst bestellt oder eingeladen hat. Wer unsicher ist, soll Rücksprache mit Vermieter oder Hausverwaltung halten. Im Zweifelsfall wird empfohlen, sofort die Polizei unter der 110 anzurufen.