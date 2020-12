Gelsenkirchen erhält im ersten Rutsch nur 307 Impfdosen

Das Corona-Impfzentrum in der Gelsenkirchener Emscher-Lippe-Halle ist seit Anfang dieser Woche fertiggestellt. Bis dort tatsächlich geimpft wird, kann es aber noch etwas dauern. Zunächst sollen Senioren vor Ort in ihren jeweiligen Alteneinrichtungen den Pieks in den Oberarm erhalten.