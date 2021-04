Gelsenkirchen erhält 95.000 Euro für Integrationsprojekte

Für Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten und Zugewanderten erhält die Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2021 95.600 Euro Fördergeld (Symbolbild) aus dem Landesprogramm „Komm-an“. Hilfsorganisationen können an der Unterstützung teilhaben, weil die Stadt die Mittel auch an Dritte weiterleiten kann.

Für Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten und Zugewanderten erhält die Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2021 95.600 Euro Fördergeld aus dem Landesprogramm „Komm-an“. Hilfsorganisationen können an der Unterstützung teilhaben, weil die Stadt die Mittel auch an Dritte weiterleiten kann.

Organisationen mit einem geschäftsführenden Vorstand, die sich aktiv mit Unterstützungsangeboten für Geflüchtete und Neuzugewanderte einsetzen, können ab sofort einen Antrag auf Förderung stellen. Dieser Antrag sollte bis zum 30. April beim Referat 47 - Zuwanderung und Integration / Kommunales Integrationszentrum - eingehen. Ein Antragsformular kann auf der Internetseite www.gelsenkirchen.de/kige heruntergeladen werden.

Sachausgaben können gefördert werden, Personalausgaben nicht

Das Spektrum der Förderung breit. So können beispielsweise die Renovierung, Ausstattung und der Betrieb von Ankommenstreffpunkten unterstützt werden, dazu Maßnahmen des Zusammenkommens, der Orientierung und Begleitung sowie Angebote zur Informations- und Wissensvermittlung und des Weiteren zur Qualifizierung von ehrenamtlich Tätigen.

Förderfähig sind allein dem Zweck dienende Sachausgaben. Eigene Personalausgaben sind in keinem Fall über dieses Programm förderfähig. Die Förderkonzeption und die Richtlinien sind auf der Homepage des Kompetenzzentrums für Integration des Landes NRW unter www.kfi.nrw.de detailliert nachzulesen.

Die Anträge können an die folgende Adresse gesendet werden: Stadt Gelsenkirchen, Referat 47 - Zuwanderung und Integration / Kommunales Integrationszentrum, Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen. Die Einsendung ist auch per E-Mail möglich an henri.guder@gelsenkirchen.de oder gabriel.dostlebe@gelsenkirchen.de.

Ansprechpartner sind Henri Guder, 0209 169 6112, und Gabriel Dostlebe, 0209 169 4151.