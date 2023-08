Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen verschiedener Verstöße: Bei einer Kontrolle in Gelsenkirchen wurden sechs Gaststätten kontrolliert.

Kontrollen Gelsenkirchen: Ergebnis der Hygienekontrollen in Gaststätten

Gelsenkirchen. Ein Team aus Mitarbeitern verschiedener städtischer Bereiche, der Polizei und des Zolls haben in Gelsenkirchen sechs Gaststätten kontrolliert.

Bei einer Kontrolle haben in der vergangen Woche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, des Teams Sondernutzung und Gewerbeaufsicht, der Lebensmittelüberwachung und der Stadtkämmerei mit Mitarbeiten des Finanzamtes, der Polizei sowie des Zolls insgesamt sechs Gaststätten in Gelsenkirchen kontrolliert.

Bei allen Gaststätten wurden hygienische Mängel festgestellt, was bei einer Gaststätte zur Erhebung eines Zwangsgeldes führte. In den anderen Fällen blieb es bei Ermahnungen. Eine Gaststätte hatte ihren Betrieb um einen Imbiss ohne eine Gewerbeummeldung erweitert, was eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zur Folge hatte.

Ein überprüftes Objekt wurde von der Gewerbeabteilung versiegelt, weil eine notwendige Konzession nicht vorlag. In einigen überprüften Gaststätten fehlte der Hinweis zum Nichtraucherschutz und Jugendschutz, was mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen geahndet wurde. Weitere Ordnungswidrigkeitsanzeigen fertigte das Finanzamt wegen Mängel bei der Kassenführung.

Zwei Personen mit abgelaufenem Aufenthaltstitel in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Pflicht zur Anbringung von Hausnummern. Da diese bei drei Gebäuden fehlte, wurden auch hier Ordnungswidrigkeitsanzeigen gefertigt. Bei einer Überprüfung wurden insgesamt 890 unversteuerte Zigaretten sichergestellt, in einer weiteren Gaststätte wurden 49 Dosen ohne Pfand aufgefunden und ein Verkaufsverbot ausgesprochen.

Der Aufenthaltstitel war bei zwei kontrollierten Personen abgelaufen. In beiden Fällen wurde eine Frist gesetzt, um bei der zuständigen Ausländerbehörde den Aufenthaltsstatus zu klären. Kontrollen gab es auch im Umfeld der Gaststätten. Bei vier Fahrzeugen fehlten die Feinstaubplaketten und entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. Bei einem Fahrzeug wurden zudem die Kennzeichen sichergestellt, da das Fahrzeug nicht versichert war.

