Die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen beginnt in der Woche ab 27. März mit der Erneuerung einer Abwasserleitung in Gelsenkirchen-Resse. Betroffen ist die Hedwigstraße.

Baustelle Gelsenkirchen: Engpässe an Hedwigstraße durch Kanalarbeiten

Gelsenkirchen-Resse. Baustelle an der Hedwigstraße in Gelsenkirchen. Das müssen Verkehrsteilnehmer ab Montag beachten.

Die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen beginnt in der Woche ab 27. März mit der Erneuerung einer Abwasserleitung in Gelsenkirchen-Resse. Die Kanalbauarbeiten betreffen die Hedwigstraße von der Kreuzung Ewaldstraße bis zur Einmündung Wiesenstraße. Insgesamt werden ca. 120 Meter Kanal erneuert. Straßenbauarbeiten der Stadt Gelsenkirchen erstrecken sich weiter bis zur Lange Straße. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Mitte August 2023 andauern. Witterungsbedingt kann es immer zu Verzögerungen kommen.

Während der Bauarbeiten wird der Anliegerverkehr in der Hedwigstraße durch eine abschnittsweise Vollsperrung eingeschränkt. Ebenso werden dort die Parkplätze zeitweise nicht zur Verfügung stehen. Auch die Zufahrt zu den Grundstücken könne für eine kurze Zeit beeinträchtigt werden, erklärt die AGG. Der Grund liege in der besonderen Enge in der Hedwigstraße.

