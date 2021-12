Gelsenkirchen: Endspurt beim Tannenbaum-Verkauf läuft

Gleich wird das gute Stück eingenetzt: Bei den Tannenbaum-Verkäufern in Gelsenkirchen ist in der letzten Woche vor Weihnachten immer noch jede Menge los.

Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen kaufen viele Kunden ihren Tannenbaum erst kurz vor Weihnachten. Wichtig ist ihnen vor allem ein gerader, voller Wuchs.

Frank Simmes reicht ein kurzer Blick auf die Nordmanntanne, die ihm der Händler da präsentiert. „Nee, der ist es nicht“, lautet das schnelle Urteil. „Der ist mir zu schrömmelig.“ Soll heißen: Spitze schief, die Größe stimmt nicht, und auch die Verteilung der Äste lässt zu wünschen übrig. So ein kritischer Blick beim Kauf ist wirklich ratsam. Schließlich hat die Wahl des Weihnachtsbaum bekanntlich großen Einfluss auf den Familienfrieden zum Fest.

An einem der regnerischen Tage keinen einzigen Baum verkauft

Noch gibt es eine Auswahl: Der Verkauf von Weihnachtsbäumen geht auch in Gelsenkirchen auf die Zielgerade. Foto: Thomas Richter

Es ist eisig kalt an diesem Dezember-Vormittag. Die finale Phase vor Weihnachten ist angebrochen. „Und jetzt auf den letzten Drücker kommen immer noch sehr viele Kunden“, sagt Janine Lindgens. Ihr Verkaufsstand ist am Rande der Grothusstraße in Schalke aufgebaut. Das Areal ist von einem stählernen Gitterzaun umgeben, gegen dessen Innenseite die Nordmanntannen lehnen – alle mit einer Höhe zwischen einem und zwei Metern ausgestattet.

„Wir haben hier viele Stammkunden“, sagt Händlerin Lindgens, die bereits seit dem 1. Dezember vor Ort ist. Gerade am Anfang, als es viele regnerische Tage gab, sei die Zahl der interessierten Käufer noch sehr überschaubar gewesen. „Wir hatten sogar einen Tag, da sind wir keinen einzigen Baum losgeworden“, erzählt sie. Doch je näher Weihnachten rückte, um so regelmäßiger tauchten Interessenten auf.

Resi (58) aus Horst setzt diesmal auf rote und goldene Kugeln

Sogar seit Mitte November bietet der nicht weit entfernte „Hellweg“-Baumarkt sein Nordmanntannen-Repertoire an. „Viele wollen ihren Baum schon vor dem ersten Advent haben. Dann stellen sie ihn eine Zeit lang in den Garten, ehe sie ihn in die Wohnung holen. Draußen hält er länger“, erzählt Verkäuferin Regina Kretschmann, während sie ein verkauftes Exemplar in die weißen Maschen einnetzt.

Dort holen auch Gerd (62) und Resi (58) aus Horst ihren Baum. „Wir sind diesmal spät dran mit dem Baumkauf. Normalerweise holen wir ihn immer vor dem vierten Advent“, sagt Gerd. Einen Stammhändler haben sie nicht. „Wir schauen überall, bis wir den perfekten Baum gefunden haben“, stellt Resi klar. Und was ist für sie ein perfekter Baum? „Gleichmäßig gewachsen muss er sein. Und dicht.“ 30 Euro haben sie diesmal investiert. „Unser teuerster Baum vor ein paar Jahren hat mal 65 gekostet“, erinnert sich Gerd. Und auf welchen Baumschmuck setzen sie dieses Jahr? Da strahlt Resi und sagt: „Rote Kugeln. Und goldene!“

In der letzten Woche kommt kein Baum-Nachschub mehr

Ein Baumverkäufer aus Oberhausen (32), der neben einem „Rewe“-Markt Position bezogen hat und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hatte am vergangenen Samstag seinen mit Abstand besten Tag. „Da habe ich 40 Tannen verkauft“, sagt er. Am schlechtesten Tag seit dem Verkaufsstart waren es ganze sieben. Bis zum Heiligenabend will er sein Angebot noch aufrechterhalten. „Ich habe aber keine 20 Bäume mehr“, sagt er. Und Nachschub würde er nun in der letzten Woche auch nicht mehr kommen.

Letztlich wird auch Kunde Frank Simmes noch fündig. Der sechste Baum, den er sich zeigen lässt, ist es. Er entspricht all seinen Erwartungen in puncto Größe, Wuchs und Farbton. Übernimmt er denn auch daheim das Aufstellen? „Das ja! Aber das Schmücken überlasse ich dann doch lieber meiner Frau.“

