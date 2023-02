Gelsenkirchen: Elfjähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen. Schwer verletzt wurde ein elfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen-Beckhausen. Das sind die Details zum Geschehen.

Unfall mit einem schwer verletzten Kind in Beckhausen: Der folgenschwere Zusammenprall ereignete sich laut Polizei Gelsenkirchen am Donnerstag in Höhe einer Straßenbahnhaltestelle.

Was war geschehen? Laut Polizei war ein 25-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen gegen 13.30 Uhr auf der Horster Straße in Richtung Flurstraße unterwegs. In Höhe der Haltestelle Adlerstraße stand eine wartende Straßenbahn in Richtung Buer.

Zeugenaussagen: Junge lief unvermittelt auf die Fahrbahn

Zeugenaussagen zufolge lief ein elfjähriger Junge unvermittelt hinter der Bahn auf die Horster Straße, um sie dort zu überqueren. Trotz sofortiger Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem jungen Fußgänger.

Der Junge erlitt bei dem Sturz laut Polizei schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

