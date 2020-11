Telefonbetrug Gelsenkirchen: ELE warnt Kunden vor Betrügern am Telefon

Gelsenkirchen. Zuletzt meldeten sich viele Gelsenkirchener bei der ELE, da Betrüger persönliche Kundendaten abgreifen wollten. Das steckt hinter der Masche.

Kunden haben der Emscher-Lippe-Energie (ELE) zuletzt immer wieder Telefonanrufe unseriöser Werber gemeldet. Die Anrufer drängten die Kunden am Telefon auf dreiste Art, sensible Daten herauszugeben. Es sei dringend davon abzuraten, am Telefon Zählstände oder andere persönliche Daten zu übermitteln , teilte die ELE nun mit.

Gelsenkirchen: ELE warnt vor Telefonbetrügern

Mit diesen Daten könnte auch ohne ausdrückliche Einwilligung ein Anbieterwechsel angestoßen werden. „Vorsicht ist in jedem Fall geboten, denn Ziel dieser Anrufe ist es auch in den uns aktuell gemeldeten Fällen wieder, den Kunden vertragsrelevante Informationen zu entlocken“, sagt Beate Olbrich, zuständig für den telefonischen und persönlichen Kundenservice bei der ELE . Schon mit wenigen Daten könne der bestehende Stromlieferungsvertrag gekündigt und ein neuer abgeschlossen werden – auch wenn die Opfer der Werbeaktion ihren Stromanbieter gar nicht wechseln wollen.

Wer ungewollt einen Vertrag geschlossen hat, kann diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen: „Es muss niemandem peinlich sein, wenn man auf die Masche der Telefonwerber hereingefallen ist, denn die Personen am anderen Ende der Leitung sind meistens darauf geschult, ihre wahren Absichten zu verschleiern.“

Telefonwerbung ist bereits seit 2009 nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Verbrauchers erlaubt . Diese muss vor dem Anruf vorliegen und kann nicht erst zu Gesprächsbeginn eingeholt werden. Bei Werbeanrufen darf zudem die Rufnummer nicht unterdrückt werden, damit sie leichter zurückverfolgt werden kann.