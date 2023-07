Gelsenkirchen: Ekel-Funde bei Lebensmittelläden-Kontrolle

Kräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes gehörten zum Team, das in Gelsenkirchen Shish-Shops und Lebensmittelläden kontrollierte.

Gelsenkirchen. Kontrolle von zwei Shisha-Shops und fünf Lebensmittelläden in Gelsenkirchen: Die Einsatzkräfte machten diese ekelerregenden Funde.

Schimmel in einer Kühltheke, verdreckte Toiletten und verschmutzte Verkaufsflächen: Das Bild, das sich den Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der städtischen Lebensmittelüberwachung bei einer Kontrollaktion in zwei Shisha-Shops und fünf Lebensmittelläden auf Gelsenkirchener Stadtgebiet bot, nahm teils ekelerregende Züge an.

In einem Shisha-Shop fehlte die komplette Preisauszeichnung

„GeOS“: Diese Abkürzung steht für „Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit“. Und eine solche Aktion stand laut Stadt Gelsenkirchen am vergangenen Dienstag, 18. Juli, mal wieder auf dem Programm. Mitarbeitende des KOD und der Lebensmittelüberwachung waren gemeinsam mit dem Hauptzollamt Dortmund (Abteilung Schwarzarbeit) und der Polizei Gelsenkirchen im Einsatz.

In den kontrollierten Shisha-Shops stießen sie dabei auf 98 große Dosen Wasserpfeifentabak. Dieser darf seit dem 1. Juli nur noch in 25-Gramm-Portionen verkauft werden. Sichergestellt wurden auch 150 Liquide, auf denen das verpflichtende Steuerzeichen fehlte. Gegen den Betreiber eines Shishashops wird eine Ordnungsverfügung erlassen, weil er seine Produkte nicht in deutscher Sprache kennzeichnete. Ein weiterer Verkäufer muss ein Verwarnungsgeld zahlen, weil die Preisauszeichnung komplett fehlte.

Verschmutzte Toiletten und Schimmelspuren in der Kühltheke

In den kontrollierten Lebensmittelläden wurden die betroffenen Inhaber dazu aufgefordert, die festgestellten hygienischen Mängel wie verdreckte Verkaufsflächen, verschmutzte Toiletten, verklebte Regale und von Schimmel befallene Kühltheken zu beseitigen. Außerdem fehlte in einem Lager das verpflichtende Fliegengitter.

In einem der Lebensmittelläden besteht zudem der Verdacht auf Schwarzarbeit, weil der angetroffene Mitarbeiter nicht angemeldet war. Die zuständige Abteilung der Zollbehörde Dortmund ist informiert.

