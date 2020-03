Gelsenkirchen: Einbrüche in Fitnessstudio und Bauunternehmen

Gelsenkirchen-Buer. Die Gelsenkirchener Polizei meldet mehrere Einbrüche. Ziel waren ein Fitnessstudio und eine Baufirma. Jetzt hoffen die Ermittler auf Zeugen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen in ein Bauunternehmen und mehrfach in ein Fitnessstudio am Nordring in Gelsenkirchen-Buer eingebrochen. Sie entwendeten diverse Baugeräte, Computer, weitere elektrische Geräte sowie Bargeld.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei bittet nun Zeugen, die in der Zeit von Samstag, 7. März 2020, 14 Uhr, bis Montag, 9. März 2020, 7 Uhr, etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 telefonisch unter 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.