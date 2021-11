Gelsenkirchen: Einbruch und Flucht mit Sport-Audi

Mit einem Sport-Audi sind Einbrecher in Gelsenkirchen am Sonntag, 7. November, vor der Polizei geflüchtet (Symbolbild). Die Täter hatten einen Fleischbetrieb im Visier.

Gelsenkirchen-Erle. Mit einem Sport-Audi sind Einbrecher in Gelsenkirchen vor der Polizei geflüchtet. Die Täter hatten einen Fleischbetrieb im Visier.

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, 7. November, in ein Fleischwarenhandelsgeschäft an der Emscherstraße in Gelsenkirchen eingebrochen und anschließend mit der Beute in einem auffälligen Audi geflohen. Auf der Flucht ignorierten die Täter mehrfach rote Ampeln.

Trio flüchtet nach Einbruch in Gelsenkirchen mit einem Sport-Audio über die A42

Gegen fünf Uhr am Sonntag beobachtete ein Security-Mitarbeiter einer ebenfalls vor Ort ansässigen Firma, wie mehrfach ein Sportauto auf das Gelände fuhr, drei Unbekannte ausstiegen und kurze Zeit später mit weißen Tüten zurückkehrten. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei.

Noch während der Fahrt zum Tatort kam den Beamten der orange-rote Audi auf der Emscherstraße entgegen. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen mit hohem Tempo in Richtung der A42, Fahrtrichtung Duisburg, wo schließlich der Sichtkontakt abbrach.

Einbrecher machen in Moers an Tankstelle Halt, erneut gelingt Tätern Flucht im Auto

Ein aufmerksamer Polizist in Moers bemerkte gegen kurz nach sechs Uhr den gesuchten Wagen. Die daraufhin ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte machten den Audi schließlich kurze Zeit später an einer Tankstelle ausfindig. Erneut entkamen die Täter, der Audi raste über A42 in Richtung Kamp-Lintfort davon.

Eine der Personen im Fahrzeug hatte kurz zuvor in der Tankstelle an der Rheinberger Straße in Moers eingekauft. Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, trug eine gemusterte Basecap, einen OP-Mundnasenschutz sowie eine blaue Kapuzenjacke und weiße Sportschuhe. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

