Einbrecher sind in Gelsenkirchen durch die Terrassentüren in zwei Häuser eingedrungen (Symbolbild).

Gelsenkirchen-Feldmark. Einbrecher sind in zwei Einfamilienhäuser in Gelsenkirchen eingedrungen. Sie schlugen die Terrassentüren ein und erbeuteten Schmuck.

Gelsenkirchen: Einbrecher schlugen Terrassentüren ein

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Einfamilienhäuser am Gartenkamp eingebrochen. Die Einbrecher schlugen in der Zeit von Samstag, 18. Januar, 10 Uhr, bis Sonntag, 19. Januar, 10 Uhr, in beiden Fällen die Terrassentüren ein und gelangten so ins Innere der Häuser.

Dort durchsuchten sie zahlreiche Schränke und Behältnisse. In einem Haus stahlen sie Schmuck. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise unter 0209 365 -8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).