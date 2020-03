Gelsenkirchen: Einbrecher schleppen Kiste aus Firma

Die Gelsenkirchener Polizei sucht zwei Einbrecher (Symbolbild), die in eine Firma im Stadtteil Scholven eingedrungen sind.

Gelsenkirchen Ein Mann hat in Gelsenkirchen zwei Männer beobachtet, die mit einer Kiste aus einem Firmenfenster stiegen. Der Augenzeuge alarmierte die Polizei.

Sachschaden verursacht und Bargeld erbeutet

Die beiden unbekannten Täter sind nach Angaben der Polizei am Mittwoch, 18. März 2020, in die Geschäftsräume einer Firma an der Nienkampstraße im Stadtteil Scholven eingebrochen. Die beiden Männer wurden gegen 22.40 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie aus einem Fenster im Erdgeschoss stiegen und eine Kiste mit sich führten. Sie verursachten einen nicht unerheblichen Sachschaden und erbeuteten Bargeld.

Beschreibung Die Täter sind circa 1,75 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit waren sie dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112

oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

