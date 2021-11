Gelsenkirchen: Einbrecher erbeuten bei Discounter Bargeld

Einbrecher (Symbolbild) sind am Wochenende (12./13. November) bei einem Discounter in Gelsenkirchen-Rotthausen eingedrungen. Beute: Bargeld.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Einbrecher sind bei einem Discounter in Gelsenkirchen-Rotthausen eingedrungen. Beute: Bargeld. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende (13./14. November) in einen Discounter in Gelsenkirchen-Rotthausen sucht die Polizei nach Zeugen.

Täter erbeuten bei Discounter in Gelsenkirchen-Rotthausen Bargeld

Zwischen Samstagabend, 13. November, 22.40 Uhr, und Montagmorgen, 15. November, 5.35 Uhr, haben sich Unbekannte unbefugt Zutritt zu den Büroräumen des Ladens an der Straße Wiehagen verschafft und sind anschließend mit Bargeld geflüchtet.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges zwischen den Straßen Im Gartenbruch und Rotthauser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter zu melden.

Kontakt: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen