Gelsenkirchen: Einbrecher dringen in zehn Kleingärten ein

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. In einer gelsenkirchener Kleingartenanlage haben Einbrecher zugeschlagen und gewütet. Einrichtungen wurden zerstört.

Eine Vielzahl von Einbrüchen Mitte der Woche, 9./10. Dezember, in einer Kleingartenanlage in Gelsenkirchen meldet die Polizei. Die Einrichtung der Gartenhäuser wurde dabei zerstört.

Zehn Parzellen in Gelsenkirchener Kleingartenanlage betroffen

Nach Polizeiangaben suchten die Täter die Kleingartenanlage an der Waltraudstraße in Bulmke-Hüllen zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 12 Uhr am Donnerstag heim. Die Einbrecher drangen in mindestens zehn Parzellen ein und brachen Lauben sowie Gartenhäuser auf.

Die Täter stahlen verschiedene Gegenstände und zerstörten dabei auch die Einrichtung. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 entgegen.