Einblicke in die virtuelle Welt und ihre Möglichkeiten für beispielsweise eine nachhaltige Stadtplanung bietet sich in Gelsenkirchen bei der „Woche der digitalen Realitäten”.

VR-Festival in Ückendorf Gelsenkirchen: Einblick in die Welt der digitalen Realitäten

Gelsenkirchen-Ückendorf. Wie bringen digitale Tools den Städtebau voran, wie hilft die virtuelle Realität? In Gelsenkirchen ist das sehr erlebnisorientiert zu erfahren.

Die „Woche der digitalen Realitäten” im Rahmen der „1. Biennale der urbanen Landschaft“ läuft bis zum 17. September in Gelsenkirchen-Ückendorf. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie digitale Tools bei zukunftsfähigem und nachhaltigem Städtebau helfen können. Was sich nach theoretischem Diskurs und Workshop-Runden (die gibt es natürlich auch in großer Anzahl) anhört, bietet auch jede Menge praktisches Erlebnispotenzial. Das Programm lädt zum mitmachen, ausprobieren, diskutieren und erleben ein.

Führungen durch das Festivalgebiet in Gelsenkirchen-Ückendorf

Freitag und Samstag gibt es Führungen durchs Festivalgebiet. Bei Exkursionen in die virtuelle Realität gibt es neue Einblicke – beispielsweise steht das Kennenlernen von Planungs- und Simulationstools auf dem Programm. Im sogenannten „mxr lab“ an der Bochumer Straße 109 können können Virtual-Reality-Anfänger erste Schritte machen und Fortgeschrittene neue Einblicke gewinnen.

In einem knapp 20-minütigen Spaziergang vom Wissenschaftspark über die Bochumer Straße werden die in der Woche entwickelten Prototypen im direkter Verbindung zum Quartier präsentiert. Verantwortlich zeichnen 20 Männer und Frauen aus ganz Europa, die am Ende eines Bewerberverfahrens in gemischten Teams aus Architekten, Programmierern und Kunstschaffenden für eine Woche vor Ort an konkreten Lösungen für die digitale und nachhaltige Stadt gearbeitet haben. Wer nicht an einer Führung teilnehmen kann oder möchte, kann die Spots des Hackathons auch auf eigene Faust erkunden. Die Ergebnisse werden auch in einer Ausstellung (15 bis 19 Uhr) im Wissenschaftspark präsentiert.

Ein weiteres Highlight zum Abschluss der Woche bildet (Freitag 13 bis 15 Uhr, Samstag ab 11 bis 18.30 Uhr) das Vortragsprogramm. Vor allem Samstag wird ein breiter Themenfächer ausgebreitet. Er reicht von smarter Sensorik im Bienenstock über digitale Stadtplanung bis zu den Möglichkeiten nachhaltiger und energiesparender Künstlicher Intelligenz.

Das Programm wird von den Machern des „Places“-VR Festivals kuratiert, mit etlichen Kooperationspartnern umgesetzt und von der von der E.ON Stiftung gefördert.

