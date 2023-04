Gelsenkirchen: Ein Wiedersehen mit dem Tanzstück „Momo“

Szene aus dem Tanzstück „Momo“: Frederick Simone Scacchetti ist zum vorerst letzten Mal in Gelsenkirchen zu erleben.

Gelsenkirchen. Das Tanzstück „Momo“ nach dem gleichnamigen Roman von Michael Ende erlebt im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier eine Wiederaufführung.

Zur Spielzeit 2019/20 war Giuseppe Spota als Direktor der MiR Dance Company nach Gelsenkirchen gewechselt. Seine erste Inszenierung, die er damals auf die Bühne brachte, war das abendfüllende Tanzstück „Momo“ nach dem gleichnamigen Kultroman von Autor Michael Ende. Nun gibt es ein Wiedersehen mit dieser Produktion – erstmals am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier.

Greta Thunberg und die grauen Herren von heute

Knapp 50 Jahre nach Erscheinen des Buches sind Endes Visionen Wirklichkeit geworden: Die Zeitersparnis ist Selbstzweck, das Wachstumsdenken hat verheerende Auswirkungen – nicht nur auf die Menschen, sondern in erster Linie auf die Umwelt. Doch es gibt eine weitere kuriose Parallele: Demonstrierende Kinder prägen die Bildlandschaften der Medien, angeführt von einem jungen Mädchen, das sich mit großer Hingabe in einen Kampf wie David gegen Goliath stürzt. Greta Thunberg und „Fridays for Future“ protestieren gegen die grauen Herren von heute. Doch wer kann die Rolle von Meister Hora, dem magischen Problemlöser übernehmen?

In Giuseppe Spotas moderner Übersetzung des Klassikers geht es um die Macht der Entscheidung. Anstatt die Lösung durch den Zauberer der Zeit zu beschwören, fokussiert sich die Choreografie auf die Menschen in der Geschichte.

Abschied von zwei Ensemblemitgliedern der MiR Dance Company

Die Wiederaufnahme von „Momo“ ist zugleich der Abschied von zwei Ensemblemitgliedern, die 2019 mit Spota nach Gelsenkirchen gekommen waren: Konstantina Chatzistavrou beendet ihre aktive Tanzkarriere, kehrt in ihre Heimatstadt Thessaloniki zurück, um dort eine Tanzschule zu gründen und junge Menschen für den Tanz zu begeistern. Frederick Simone Scacchetti wechselt zum renommierten Skånes Dansteater im schwedischen Malmö.

Weitere Termine: 7., 14. und 21. Mai (jeweils 18 Uhr) und 19. Mai (19.30 Uhr). Karten an der Theaterkasse oder unter: 0209 40 97 200.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen