Feuerwehr-Einsatz am Donnerstagnachmittag in Gelsenkirchen-Schalke. (Symbolbild)

Feuer Gelsenkirchen: Ein Verletzter nach Kellerbrand in Schalke

Gelsenkirchen-Schalke. In Gelsenkirchen-Schalke ist am Donnerstag ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Dabei wurde ein 76-Jähriger verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gelsenkirchen: Ein Verletzter nach Kellerbrand in Schalke

Bei dem Versuch ein Feuer im eigenen Keller zu löschen, verletzte sich ein 76-jähriger Gelsenkirchener laut Polizei am Donnerstagnachmittag.

Gegen 14 Uhr kam es demnach zu einem Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Liboriusstraße in Gelsenkirchen-Schalke. Zuvor hatte der Rentner dort offenbar handwerkliche Arbeiten erledigt.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ein Rettungswagen brachte den 76-Jährigen mit einer Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus.