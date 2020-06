Gelsenkirchen: Ein Verletzter bei Brand im Dachgeschoss

Gelsenkirchen-Ückendorf. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses löschte die Feuerwehr in Gelsenkirchen einen Brand. Der 44-jährige Bewohner kam verletzt ins Krankenhaus.

Ein 44-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Ückendorfer Straße wurde am Mittwochabend, 3. Juni, bei einem Brand in seiner Wohnung verletzt. Zudem entstanden Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Das Feuer brach gegen 19.20 Uhr in der Küche der Dachgeschosswohnung aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab.

Wohnung ist unbewohnbar

Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Andere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Wohnung des 44-Jährigen ist derzeit unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer des Feuerwehr- und Polizeieinsatzes kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.