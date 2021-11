Gelsenkirchen: Ein Koffer voller Kunst beim Werkstatt-Basar

Hoffen auf viele Besucher beim Kunstbasar der Werkstatt an der Hagenstraße in Gelsenkirchen-Buer: Bernd Otte, Heike Feddern, Ralf Kolecki und Waltraud Krieger (v.l.). Dabei wird auch der druckfrische Kunst-Kalender zum Kauf angeboten.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Werkstatt verkauft Arbeiten aus dem Nachlass des Kreativkopfes Paul Sawitzki. Auch der Kunst-Kalender für 2022 liegt bereit.

Einen Koffer voller Kunst, nein, den bekommt auch die Werkstatt an der Hagenstraße nicht alle Tage geschenkt. Erst recht nicht von solch einem Multitalent wie dem 1985 verstorbenen Paul Sawitzki. Und trotzdem: Behalten will der Trägerverein das Material nicht – sondern möglichst viele Menschen dafür begeistern. Beim Kunstbasar ab Freitag, 26. Januar, haben Interessierte Gelegenheit dazu. Und wo sie schon mal da sind, können sie einen Blick in den Werkstatt-Kalender 2022 werfen. Oder ihn gleich kaufen.

Zum vierten Mal bietet die Werkstatt mit ihrem Kunstbasar ein Weihnachtsshoppen, als Geschenk für andere oder einfach für sich selbst. Ausreichend Zeit zum Stöbern sollten die Besucherinnen und Besucher mitbringen: Denn der Nachlass von Sawitzki, den sein Neffe und Patenkind Rolf Liedtke dem Verein teilweise überließ, füllt sämtliche Wände des großen Raums der kleinen Galerie.

Gelsenkirchener Paul Sawitzki gründete die legendäre „Mantelfabrik“ mit

Rund 70 Arbeiten verschiedener Künstler sind beim Kunstbasar der Galerie Werkstatt in Gelsenkirchen-Buer erhältlich. Das Gros bilden Werke aus dem Nachlass des verstorbenen Paul Sawitzki. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dicht an dicht hängen originale Tuschezeichnungen, Aquarelle, Plakat- und Druckarbeiten des Zeichners, Malers, Druckers, Objektmachers und Schreibers, der zu Lebzeiten durchaus als Kunstfigur galt, wie die Journalistin und Stadt-Galeristin Anneliese Knorr posthum feststellte.

Mit Heiko Richter hatte Sawitzki 1975 die legendäre „Mantelfabrik“ an der Hagenstraße gegründet, wo bis zu deren Abriss 1982 Ausstellungen, Konzerte und Theateraufführungen stattfanden. „Es war DER Ort, an dem sich die lokale und überregionale alternative Kunst traf“, so Ralf Kolecki vom Vorstand des Trägervereins.

Plakat-Arbeiten mit politischer Aussage und Werke mit lasziver Erotik

Was Sawitzki dachte und fühlte, wie er die Welt und ihre politische Entwicklung betrachtete, darüber geben besonders seine plakativen Arbeiten aus den 1970er Jahren Aufschluss. Viele beziehen sich auf das Großmachtstreben der USA: Auf einem Exponat steht die Freiheitsstatue auf den zwei Worten „Denk mal“ als Sockel, auf einem anderen ist der Oberkörper einer Figur in eine US-Flagge gehüllt, während ihr Haupt – wie bei einer Röntgenaufnahme durchleuchtet – als Totenkopf daherkommt.

Andere Arbeiten versprühen eine laszive Erotik, etwa wenn in einer Blume oder einem Apfel das weibliche Geschlecht sichtbar wird. Interessant wirken auch die Porträtstudien auf Notizzetteln, darunter Rod Steward. Deutlich wird: Sawitzki, der als gelernte Ziseleurlehrling und späterer Dekorationsmaler in einem Kaufhaus erst 33-jährig sein Kunststudium an der Akademie in Düsseldorf begann, lässt sich schlecht in Schubladen einsortieren.

Werkstatt-Kalender wird beim Gelsenkirchener Kunstbasar angeboten

Unter den mehr als 70 Werken, die beim Kunstbasar zum Verkauf stehen, sind freilich auch einige von anderen Kunst-Schaffenden, etwa von Margarete Gockel, Bernhard P. Woschek, Harald Lange und der Fotografin Juliette Meinhövel de Monicault. „Und wenn sich die Wände lichten sollten, so können wir noch etliche Arbeiten nachlegen“, so Kolecki.

Kunstbasar öffnet am Freitag, 26. November Der Kunstbasar in der Werkstatt an der Hagenstraße 34 beginnt am Freitag, 26. November, 19 bis 21 Uhr. Zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten (dienstags bis freitags, 16 bis 18 Uhr) hat die Galerie auch am Samstag, 27. November, geöffnet sowie am 4., 11. und 18. Dezember, jeweils in der Zeit von 12 bis 16 Uhr. Es gelten 2G-Regel und Maskenpflicht. Der Werkstatt-Kalender ist während dieser Öffnungszeiten vor Ort erhältlich (Preis: 45 Euro), kann aber auch per Mail bestellt werden (info@werkstatt-ev.de).

Wer sich einen Werkstatt-Kalender für 2022 sichern möchte, muss allerdings unter Umständen schnell sein: Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Auflage auf 200 limitiert. Auf hochwertigem Premiumpapier gedruckt, finden sich dort Arbeiten von Heike Feddern, Jannine Koch, Karin Brosa, Michaela Classen, Jesse Krauß und Harald Lange. Das Titelbild steuern Karl Rosenwald und Christian Hammer bei, deren musikalisch begleitete Videoinstallation „Hommage an Many“ für viele Kunst-Interessierte ein echtes Highlight der (geschlossenen) Werkstatt in der Pandemie war, gerade weil sie durch die Fenster sicht- und hörbar war. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender und Exponate fließt in die Vereinsarbeit der Werkstatt.

