Gelsenkirchen: Ein Kiosk zwischen Kippen und Corona

Gelsenkirchen. Seit neun Jahren betreibt Ulrich Serowy einen Kiosk in Gelsenkirchen. Doch die Corona-Pandemie zieht auch an diesem Kiosk nicht unbemerkt vorbei.

Draußen nieselt es. Es fängt schon an zu dämmern. Die Bürgersteige sind wie leer gefegt, nur vereinzelnd führen ein paar Herrchen ihren Hund spazieren. Eine Leuchtreklame an der Adenauerstraße in Gelsenkirchen-Feldmark kennzeichnet eine der wenigen Anlaufstellen, die in dieser Zeit noch bleiben. Dort steht ein Kiosk, der seinem Namen einer blitzenden Metallsäule verdankt. Diese sorgt keine zehn Meter entfernt auf der Straße für ruhigen Verkehr. Es ist der Kiosk am Starenkasten.

Man kennt solche Buden noch aus der Kindheit. Mit einem Schaufenster voll mit Süßigkeiten. Neben dem Kiosk steht ein Pavillon. Auch aus ihm scheint Licht, aber er darf während der Corona-Pandemie nicht benutzt werden. Hinter dem kleinen Kiosk-Fenster verbergen sich mehr als nur Süßigkeiten. Hier gibt es Tabak jeglicher Art, Milch und Zucker sowie Flips mit Sucuk-Geschmack.

Serowy führt den Kiosk seit neun Jahren

Durch die Hintertür im Verkaufsraum des Kiosks führt ein Gang mit niedriger Decke zum Büro von Ulrich Serowy. „Uli“, wie ihn die meisten hier liebevoll nennen, ist gebürtiger Gelsenkirchener. Er sitzt in einem Bürostuhl vor einem Computerbildschirm. Auf dem Bildschirm sind Überwachungsbilder aus dem Verkaufsraum zu sehen. Von hier aus hat Serowy seinen Laden im Blick. Der Mann mit grauem Haar raucht eine Zigarette. Warum er den Kiosk betreibt?

„Ich habe immer gesagt, bevor ich in Rente gehe, suche ich mir einen Job, bei dem ich entweder im Kiosk stehe oder in der Tankstelle. Das wollte ich einfach machen.“ Seitdem sind neun Jahre vergangen. Was ist in der Zeit passiert? Obwohl es den Kiosk schon seit 52 Jahren gibt, scheint einigen Anwohnern das Büdchen erst aufgefallen zu sein, als Serowy es übernommen hat.

„Unsere Vorgänger haben sich nicht darum gekümmert, dass die Leute angezogen werden. Erst wir fingen an, Veranstaltungen auf die Beine zustellen. Zum Beispiel stellten wir beim Vivawest-Marathon einen Bierwagen und einen Grill auf. Da hatten wir über den ganzen Tag gesehen etwa 2000 Leute bei uns. So etwas ist noch keinem Besitzer vor uns eingefallen.“

Kiosk hat Beziehungen zum FC Schalke 04

Aber nicht nur beim Marathon legte der Kiosk groß auf. „Ein Schalke-Spieler besuchte uns auch schon hier. Mark Uth war einmal fast einen ganzen Tag hier mit seiner Pressemannschaft. Ich habe einen guten Draht nach Schalke und ein paar ein bis zwei Leute aus Schalke kommen regelmäßig vorbei und holen sich hier Bonbons für ihre Kinder. Ansonsten organisieren wir auch normalerweise jeden Montag einen „Kaffeeklatsch“. Da kam auch schonmal der frühere Oberbürgermeister zu Besuch, der sich dann den Fragen der Anwohner gestellt hat“, erinnert sich Serowy.

Das Organisieren macht ihm Spaß, sagt er. Doch während der Corona-Pandemie ist das derzeit nicht möglich. „Während Corona hat die Kundschaft wahnsinnig abgenommen. Wir haben Umsatzeinbußen zwischen 800 und 1200 Euro pro Tag. Eigentlich sollten wir Geld kriegen von der Stadt aber unser Kiosk ist ja geöffnet. Das ist das Problem. Es wird einem gesagt, den Laden zuzumachen, aber dadurch bekomme ich ja noch weniger Geld“, sagt Serowy. „Und ich beschäftige hier fünf Mitarbeiterinnen. Soll ich die etwa alle nach Hause schicken?“ Das kommt für ihn natürlich nicht in Frage.

Die Bude ist gleichzeitig eine Paketstation

Eine Mitarbeiterin steht hinter der Kasse. Auch sie wohnt in Feldmark und arbeitet seit Ende Juni bei dem Kiosk am Starenkasten. Seitdem kennt sie so gut wie jedes Gesicht in diesem Stadtteil. „Der Kundenkontakt macht die Arbeit hier aus. Es hat etwas Familiäres“, sagt sie. Wie zur Bestätigung steht eine junge Frau draußen vor dem Fenster. „Du bist aber früh dran“, sagt Sarah. Die dunkelhaarige Frau möchte zwei Schachteln Zigaretten kaufen. Sie heißt Andrea. Sie kauft gerne hier und geht immer zu diesem Kiosk.

Sarah kennt Andrea erst durch ihre Arbeit im Kiosk. Der regelmäßige Besuch am Büdchen hat zwischen ihnen sogar eine Freundschaft gestiftet.

Aber nicht nur der tägliche Bedarf an Tabakwaren wird hier gedeckt, der Kiosk ist auch eine Paketstation. Nach und nach wandern Umschläge unterschiedlichster Größen durch das kleine Fenster des Kiosks. „In dieser Zeit geben die Kunden sehr viele Pakete bei uns ab“, erzählt Sarah, während sie einen Paketstapel ins Lager trägt. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Die vereinzelten Tropfen haben sich zu Bindfäden entwickelt. Wie lange der Pavillon vor dem Kiosk am Starenkasten noch leer stehen muss, bleibt abzuwarten. Eine gemischte Tüte kriegt man hier aber nach wie vor.

An der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen werden auch angehende Journalisten ausgebildet. Zum Studiengang „Journalismus & PR“ gehört als Wahlfach das Ressort Lokales. In diesem Wintersemester haben dort 13 Studierende einen Blick auf Gelsenkirchen geworfen und ihre Geschichten aus und über die Stadt erzählt. Einige von ihnen sind hier selber zuhause, andere haben am Hochschul-Standort für die Ausbildung eine neue Heimat gefunden. Die WAZ hat das Projekt als Kooperationspartner begleitet und stellt vor, was junge Menschen entdeckt haben, was sie bewegt.

