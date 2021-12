Gelsenkirchen: Ein Engel wacht über die Krippe an Liebfrauen

Gelsenkirchen. Ein neuer, besonderer Engel ist in die Krippe an Liebfrauen im Gelsenkirchener Norden eingezogen. Das Besondere sind seine abstrakten Züge.

Als Pastor Bernd Steinrötter im Vorjahr gerade eine Hütte vor der Tür seines Pfarrhauses an Liebfrauen aufgebaut hatte, in der die Geburt Jesu durch Figuren nacherzählt wird, da mehrten sich schon bald die Aussagen der Besucher: „Es fehlt ein Engel.“ Nun, ein Jahr später, ist ein solcher tatsächlich eingezogen – noch bevor die biblische Familie angekommen ist. Er ist gekommen um zu bleiben. Das ganze Jahr über. Und doch soll er sich wandeln. So ist das Konzept des „Changing Angel“, dessen künstlerische Gestaltung Barbara Ring obliegt.

„Ich habe mir zuerst den zu den anderen Figuren passenden Engel angeschaut. Aber der gefiel mir nicht. Dann habe ich mir gesagt, vielleicht finde ich etwas Anderes, was ein bewusster Bruch ist mit dem, was da ist“, erläutert Steinrötter. Durch bestehende Kontakte traf er auf Barbara Rings. „Und dann haben wir uns gemeinsam zunächst auf Spurensuche begeben, was für uns ein Engel überhaupt bedeutet.“ Die beiden tragen Attribute zusammen, die teils jeder zuordnen würde, die teils aber auch erstaunen. „Wütend?“ So steht es auf der Rückseite einer Karte mit dem Engelsmotiv. Daneben aber auch „hoffend, heilend, liebend“ und weiteres.

Ein Engel im Wandel

Der eigentliche Engel, zu sehen sowohl auf der Karte zum Mitnehmen als auch in der Hütte, vereint abstrakte und realistische Elemente. Und das ganz bewusst, erklärt Barbara Ring: „Es gibt keine geschlechtsspezifischen Merkmale, keine Gesichtsdarstellung.“ Alles, um der Vorstellung vieler gerecht zu werden. Die Engelsdarstellung liegt in einem Kreis – im Original 35 Zentimeter groß. „Das hatten wir als erstes abgestimmt. Das Durchziehen des Kreises mit Wegen fanden wir spannend, weil der Engel ja oft an Kreuzungen im Leben eine Rolle spielen.“

Was die Gelsenkirchenerin besonders fasziniert: Der Engel wird sich quartalsweise wandeln. „Ich mag es, eine Figur zu haben, die ich maximal variieren kann“, so Ring Während der erste Engel ein Bild hinter Acryl gedruckt ist, könnte einer der folgenden figürlicher werden oder aus einem ganz anderen Material gearbeitet sein. Das Symbol dahinter ist: Der Engel soll kein starres Element sein, sondern wandelbar.

Freiluft-Krippe als Anlaufstelle

Das erste Motiv ist nun auch als Klappkarte erhältlich. Kosten: fünf Euro. Mit dem Geld soll das Projekt unterstützt werden. Die Karte liegt als Gedankenimpuls kostenlos aus an der Krippe (Horster Straße 303), die trotz Corona zu jeder Zeit die Möglichkeit geben will, zum Weihnachtsfest einen Moment inne zu halten und sich zu besinnen.

