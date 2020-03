„Mein Papa legt sich aufs Sofa und guckt Handy – und Mama muss in der Küche arbeiten.“ So erklärt es eine junge Dame aus einer örtlichen Kindertagesstätte auf der großen Leinwand. Die Einspieler erinnern stark an das einstige TV-Format „Dingsda“, sind aber unterhaltsamer Einschub in eine Diskussion, in der es um ganz ernste Themen geht: um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, um die Folgen des Klimawandels für Frauen und um Chancen und Risiken der digitalisierten Welt. Der Rahmen dafür ist der Empfang der Stadt zum Weltfrauentag im Wissenschaftspark.

„Ich gucke immer Youtube“, erklärt die junge Dame wieder. Neben ihr sitzt ein Junge, der mahnend ergänzt: „Wenn es kein Internet gibt, dann kann man nicht gucken.“ Es ist der Einstieg in eine Podiumsdiskussion zum Thema Internet und gleichsam der Beitrag der jüngsten Stadtbürger. Immer noch werde der Umgang mit Informationstechnologie, kurz IT, als Männersache verstanden, da ist man sich im Raum einig – und gleichermaßen unzufrieden.

Frauen werden öfter Opfer von Cyberkriminalität

„Frauen sollten sich aber nicht abschrecken lassen. Auch nicht davon, dass in den Unternehmen hauptsächlich Männer sitzen“, sagt Julia Rupp vom Unternehmen „Aware7“, quasi der lebendige Beweis, dass Frauen sehr wohl in diesem Bereich erfolgreich sein können.

Der Frauenempfang der Stadt Gelsenkirchen stand unter dem Motto „Frauen gestalten Zukunft“. Foto: Gerd Kaemper

Allerdings, das mahnt schon Dagmar Eckart, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, zuvor an, werden Frauen auch weit häufiger Opfer von Cyberkriminalität, werden online gestalkt, gemobbt, diffamiert. Der Rat der Expertin: Man könne anonym unterwegs sein, Profile in Sozialen Netzwerken geschlechterneutral halten, angebotene Filteroptionen nutzen.

Stichwort: Klimaschutz. Wieder eröffnen die Kleinsten das Thema. Und sie kennen sich recht gut aus. „Wenn man mit dem Rad fährt, macht man die Welt nicht schmutzig“, erklärt ein Junge ziemlich allwissend. Ein Mädchen dagegen stellt die Mülltrennung in den Mittelpunkt ihres Wortbeitrags. „Wir haben zu Hause einen Eimer für Papier und kaputt gemachte Kartons.“ Damit hat sie die Lacher auf ihrer Seite und kann gleichsam beeindrucken.

Aha-Moment beim Tauchen in Australien

Etwa Leonie Knoche, die nachhaltiges Projektmanagement studiert. Die 22-Jährige absolviert derzeit ein Praktikum beim Verein „a Tip Tap“, setzt sich dort für nachhaltiges Handeln ein. „Mein Aha-Moment war ein Tauchgang in Australien. Ich kam total enttäuscht an Land. Von den bunten Korallen war nicht mehr viel da.“ Das bewog die junge Frau, ihr Berufsleben dem Klimaschutz zu widmen. „Da ist so viel Potenzial und ungenutzte Kreativität. Für mich gibt es nichts Besseres.“

Gelsenkirchen Von verwehrten Möglichkeiten und Chancen Der Frauenempfang der Stadt Gelsenkirchen kombinierte am Freitagabend, und damit zwei Tage vor dem eigentlichen Weltfrauentag, die Rede von Dagmar Eckart und den Frauentalk mit einer Szenischen Darstellung. Sechs Frauen erzählten darin aus ihrem Leben, von verwehrten Möglichkeiten und von Chancen, von Sinnsuche, von Mobbing, vom Traum, ein selbst bestimmtes Leben zu führen und davon, wie diese sechs das auch schaffen. Ein bewegender Moment, der am Ende des offiziellen Teils durch einen Auftritt von „Danny & The Chicks“ und den „Sweet Sisters“ abgerundet wurde.

Welch großen Einfluss gerade Frauen haben, wenn es daran geht, nachhaltig zu leben, macht auch Gisela Hacciabdurahmaoglu, ehemalige Mitarbeiterin der Stadt Gelsenkirchen, deutlich. „Wenn wir gut sind im Müll sortieren, dann sind wir vielleicht auch gut darin, fair gehandelte Produkte und Lebensmittel zu fördern.“ Das nämlich helfe überall – und nicht zuletzt den Frauen in den zahlreichen Fabriken und auf den zahlreichen Feldern weltweit.

Und wie steht es um die Gleichstellung im Jahr 2020? Die Kinder klären auf: „Wenn ich groß bin, will ich Mama werden“, sagt ein Mädchen. Der Junge daneben erklärt: „Und ich Feuerwehrmann.“ Sogleich wird er von ihr aufgeklärt: „Feuerwehrfrau, so heißt das.“ Das klingt zunächst, als hätten jahrelange Bemühungen gegriffen.

13 Prozent Frauen in der Verwaltungsspitze

Haben sie aber noch nicht, weiß Bürgermeisterin Martina Rudowitz. Zwar gebe es im gehobenen Dienst der Stadt rund 50 Prozent Frauen, an der Verwaltungsspitze aber nur noch rund 13 Prozent. „Da muss mehr passieren. Natürlich leben wir in einer von Männern dominierten Welt. Da gilt es als verbrieftes Recht, dass deutlich mehr Männer in Führungspositionen sind. Mehr, als für uns gut ist“, so die vorsichtige Kritik der Bürgermeisterin.

Wenn es an einen Ausblick in die Zukunft geht, haben alle Teilnehmerinnen der Talkrunde so ihre Vorstellung. Den charmantesten Dialog aber steuern wieder die Kleinen bei. Ein Mädchen erläutert für die Kamera: „Jungs werden Papa. Mädchen werden Mama.“ Das gibt dem jungen Mann daneben zu denken. „Kann mein Papa auch ein Kind bekommen?“ Spontan antwortet sie, da sei sie von überzeugt. „Aber ich weiß nicht wie.“