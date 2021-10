Gelsenkirchen: E-Scooter-Fahrer rammt geparkte Autos

Einen Fall von Unfallflucht meldet die Gelsenkirchener Polizei. Gesucht wird ein E-Scooter-Fahrer, der am Sonntag, 10. Oktober, geparkte Autos gerammt hat.

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Einen Fall von Unfallflucht meldet die Gelsenkirchener Polizei. Gesucht wird ein E-Scooter-Fahrer, der geparkte Autos gerammt hat.

Mit einem E-Scooter hat in Gelsenkirchen ein Unbekannter am Sonntag, 10. Oktober, zwei geparkte Autos im Stadtteil Bulmke-Hüllen beschädigt. Nach der Unfallflucht sucht die Polizei nun Zeugen.

E-Scooter beschädigt Autos an Vandalen- und Siegfriedstraße in Gelsenkirchen

Ein Zeuge hatte am Sonntag um 21.50 Uhr beobachtet, wie der E-Scooter-Fahrer an der Vandalenstraße sowie in der Siegfriedstraße jeweils mit einem abgestellten Wagen kollidierte. Anschließend flüchtete der etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu dem Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter 0209 365 6251 oder 0209 365 2160 zu melden.

