Gelsenkirchen: E-Scooter auf Bahngleise geworfen

Einen „besonders schweren Fall von Vandalismus“ in Gelsenkirchen meldet die Bundespolizei. Unbekannte hatten am Sonntag (30. Mai) einen E-Scooter auf die Gleise geworfen. „Eine Kollision mit einem Zug hätte schwere Schäden zur Folge gehabt“, sagte Sprecher Hendric Bagert. Nun bittet die Bundespolizei um Zeugenhinweise.

15 Kilogramm schweren E-Scooter über einen zwei Meter hohen Zaun gehievt

„Bemerkenswert an dem Fall ist, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, einen 14 bis 15 Kilogramm schweren E-Scooter über einen zwei Meter hohen Zaun zu hieven, um ihn auf die Gleise zu werfen“, äußerte Hendric Bagert sein Unverständnis über so viel mutwillige Zerstörungswut. Glücklicherweise habe es am Sonntag keinen Bahnverkehr auf dieser Strecke gegeben, nur einen Tag später, so der Beamte weiter, hätte eine Kollision hohen Sachschaden an einem Zug nach sich ziehen können.

Ein Bürger hatte am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Bundespolizei alarmiert, als er auf einem Fußweg in Richtung der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen an der Munckelstraße den E-Scooter auf den nahen Gleisen liegen sah. Dabei handelt es sich um die Güterzugstrecke zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Essen Katernberg-Nord.

Ermittlungen: Wer hat den E-Scooter benutzt, wer hat etwas beobachtet?

Bundespolizisten kletterten über den Zaun und stellten den E-Scooter der Verleihfirma Tier sicher. Laut Bundespolizei sei der elektrische Roller noch voll funktionstüchtig gewesen.

„Die Ermittlungen konzentrieren sich jetzt darauf, wer den E-Scooter zuletzt benutzt hat und wer möglicherweise gesehen hat, wie der Roller auf die Gleise geworfen wurde“, sagte Bagert. Aufgrund des Gewichtes des Scooters und der Höhe des Zaunes dürften die oder der Täter jüngeren Alters und gut bei Kräften sein, so die Vermutung.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und bittet Zeugen um Hinweise: 0800 6 888 000. Derartige Delikte werden mit einer Geldstrafe oder mit Haft bestraft. Die Freiheitsstrafen beginnen bei sechs Monaten und reichen - je nach Schwere und Folgen der Tat - bis hin zu zehn Jahren Haft.

