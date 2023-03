Gelsenkirchen: E-Roller „Ella“ kehrt aus Winterpause zurück

Gelsenkirchen. Im vergangenen Jahr hatte die ELE in Gelsenkirchen den E-Roller „Ella“ an den Start gebracht. Ab sofort sind sie wieder im Stadtgebiet unterwegs.

Nach drei Monaten Winterpause sind sie wieder im Gelsenkirchener Stadtgebiet zu sehen: Die grün-weißen Elektroroller des Stromversorgers ELE, die auf den Namen „Ella“ hören.

Die ELE hatte „Ella“ im vergangenen Sommer an den Start gebracht. 100 Roller gehören zur Flotte: 50 davon stehen in Gelsenkirchen, 30 in Bottrop und 20 in Gladbeck. Gedacht sind sie als Mobilitätslösung besonders für Distanzen zwischen drei und 15 Kilometern. „Das E-Roller-Sharing hat sich bereits im vergangenen Jahr als klimafreundliche Alternative zum Auto bewährt“, sagt ELE-Sprecher Peter Efing: „Mit 100 Prozent Ökostrom der ELE fahren die Roller bis zu 45 Stundenkilometer schnell.“

Roller stehen im ganzen Gelsenkirchener Stadtgebiet

„Ella“ wird im sogenannten Free-Floating-Konzept angeboten. Das heißt: Es gibt keine festen Leihstationen, wo die Nutzer die Roller abholen und wieder abgeben müssen. Stattdessen stehen sie dort, wo vorherige Nutzer sie abgestellt haben. Über die „Ella-App“ lassen sie sich auf einer Karte finden und buchen. Die ELE sorgt dafür, dass die Roller fahrbereit sind, indem sie sie regelmäßig mit frisch geladenen Akkus ausstattet.

Vor der ersten Nutzung muss man sich die App herunterladen und sich registrieren, indem man unter anderem Fotos von Führerschein und Personalausweis hochlädt. Der Fahrpreis pro Minute beträgt 22 Cent, Besitzer der ELE-Card zahlen 18 Cent. 15 Minuten vor Fahrtantritt können Nutzer einen Roller kostenlos für sich reservieren. Zwei Helme sind zusammen mit Hygienehauben in einer Box direkt am Roller enthalten.

Die Voraussetzungen zur Nutzung: Man muss volljährig sein und mindestens einen Führerschein der Klasse B haben. Wer sich im vergangenen Jahr bereits registriert hat, muss sich jetzt möglicherweise verifizieren und Führerschein und Selfie mit dem eigenen Personalausweis erneut hochladen.

Weitere Informationen gibt’s unter www.ele.de/ella oder in der Ella-App

