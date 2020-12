Gelsenkirchen: Duo wirft Warnbaken auf Straße und Gleise

Im Polizeigewahrsam landeten zwei Männer, die in Gelsenkirchen randaliert haben. Die Männer hatten im Stadtteil Ückendorf Warnbaken auf Gleise und auf die Straße geworfen. Die 18-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Randale mit Folgen: Weil zwei junge angetrunkene Männer am Dienstag, 22. Dezember, in Gelsenkirchen randaliert haben, müssen sie sich nun vor Gericht verantworten. Einer der beiden 18-Jährigen hatte ein Messer dabei.

Randalierer hatten in Gelsenkirchen zwei Fahrräder dabei - Herkunft und Besitz ungeklärt

Nach Polizeiangaben haben die beiden 18-Jährigen am Dienstag um 3.25 Uhr Warnbaken auf die Fahrbahn und in den Gleisbereich der Bochumer Straße im Stadtteil Ückendorf geworfen. Wegen des Lärms zu nachtschlafender Zeit hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert, die die beiden angetrunkenen Männer in Höhe der Munscheidstraße fasste.

Einer der 18-Jährigen hatte ein Messer dabei. Weil das Duo zu den Besitzverhältnissen zweier Fahrräder widersprüchliche Angaben machte, landete es im Polizeigewahrsam. Die Räder wurden sichergestellt, Strafverfahren eingeleitet.

