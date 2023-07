Gelsenkirchen: 14-Jährige verletzen Mann mit Messer schwer

Gelsenkirchen-Altstadt. Zwei 14-Jährige verletzen einen Mann (26) mit Messer und Stein schwer. Das sagt die Polizei zu Teenager-Räubern und -Banden in Gelsenkirchen.

Die erschreckende Straftaten-Serie von Jugendlichen hat einen erschütternden Fall mehr hinzubekommen. Zwei 14-Jährige haben einen Mann angegriffen und mit einem Stein und einem Messer schwer verletzt. Die Polizei hat das Teenager-Duo geschnappt und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Angriff mit Messer und Stein: Gelsenkirchener schwer verletzt – Zeuge schlägt Teenager in die Flucht

Der 26 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen nach Polizeiangaben am Mittwoch, 5. Juli, gegen 10.45 Uhr vom Heinrich-König-Platz aus von den beiden 14 Jahre alten Gelsenkirchenern verfolgt und angepöbelt worden. Als die beiden Jugendlichen den Mann in Höhe der Straße „Am Stadtgarten“ einholten, bedrohten sie ihn und griffen ihn schließlich mit einem Stein und einem Messer an, womit sie den Gelsenkirchener schwer verletzten.

Als ein 21 Jahre alter Zeuge dazwischen ging, flüchtete das Duo. Die alarmierte Polizei griff die beiden Tatverdächtigen im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen an der Munckelstraße auf und nahm die Jugendlichen vorläufig fest. Das aufgefundene Messer stellten die Beamten sicher und leiteten gegen die 14-Jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Ermittlungskommission „König“ hat 224 Straftaten erfasst, 145 Fälle aufgeklärt und 134 tatverdächtige Jugendliche ermittelt

Im Spätsommer vergangenen Jahres hat die Serie von Diebstählen, Raubzügen und Gewaltausbrüchen von Teenagern in Gelsenkirchen begonnen. Oftmals waren die Taten im Umfeld des Heinrich-König-Platzes in der Innenstadt geschehen. Die im September 2022 eingerichtete Ermittlungskommission „EK König“ am Polizeipräsidium Gelsenkirchen hat „mittlerweile 224 Taten bearbeitet“, wie Polizei-Sprecherin Merle Mokwa auf Anfrage berichtete.

Davon konnten 145 Taten geklärt und 134 Tatverdächtige ermittelt werden. Der überwiegende Teil der Tatverdächtigen ist im jugendlichen Alter und somit 14 bis 18 Jahre alt. „Unsere Erkenntnisse hinsichtlich der Struktur der Tatverdächtigen haben sich nicht verändert, eine Bandenstruktur ist nach wie vor nicht erkennbar“, so die Sprecherin weiter.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zuletzt hatte ein gescheiterter Firmeneinbruch und Bandendiebstahl in Ückendorf, bei dem sieben Jugendliche, darunter zwei Minderjährige, in flagranti erwischt und vorläufig festgenommen wurden, für hohes Aufsehen gesorgt. Und auch ein polizeibekannter Jugendlicher, der einen Hubschrauberpiloten der Polizei mit einem Laserpointer blendete – einen Zusammenhang mit den Straftaten der Teenager und Jugendlichen bestehe aber nicht, heißt es vonseiten der Polizeibehörde.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen