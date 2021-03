Gelsenkirchen: Drogen- und Alkoholfahrten am Wochenende

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Polizei hat mehrere Autofahrer gestoppt, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss gefahren sind. 15-Jähriger baut einen Unfall.

Die Gelsenkirchener Polizei hat über das Wochenende hinweg gleich mehrere Autofahrer angehalten, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren waren. Das gab die Behörde am Montagmorgen bekannt.



Beamte wurden beispielsweise am Sonntagabend (28. März) gegen 22.58 Uhr von einem Zeugen alarmiert. Dieser hatte bemerkt, wie ein Mann an einer Tankstelle an der Schwarzmühlenstraße seinen Wagen betankt hatte und dabei schwankte. Der Zeuge folgte dem Mann bis zur Fürstinnenstraße. Dort fuhr der Mann in den Gegenverkehr. Es kamen allerdings keine Fahrzeuge entgegen.

Die Polizisten suchten die Anschrift des Autofahrers auf. Dort trafen sie Auto und Fahrer an. Der 55-jährige Gelsenkirchener wurde durch den Zeugen identifiziert und machte einen freiwilligen Atemalkoholtest, der positiv verlief. Auf der Wache wurde daraufhin eine Blutprobe durchgeführt. Der Mann musste zudem seine Fahrzeugschlüssel abgeben.

Jugendlicher aus Gelsenkirchen rammt anderes Auto

Am Sonntagvormittag hielten Beamte einen 43-Jährigen an, der während der Fahrt auf sein Handy getippt hatte. Hier verlief ein freiwilliger Drogentest positiv. Auch er musste für eine Blutprobe mit auf die Wache. Bei einem 28-jährigen Gelsenkirchener bestand bereits am Freitagvormittag nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Verdacht auf Drogenkonsum.

Ohne Führerschein hatte sich überdies ein 15-Jähriger am Sonntag in Bulmke-Hüllen ans Steuer gesetzt. Die Mutter hatte ihn demnach zuvor gebeten, Zigaretten aus dem Auto zu holen. Der Gelsenkirchener war allerdings der Ansicht, dass der Wagen zu sehr in die Kreuzung Sachsenstraße/Preußenstraße hineinragend parkte und versuchte, das Auto nach vorne zu setzen. Er scheiterte jedoch, den Pkw mitsamt Automatikschaltung zu bremsen und prallte in ein anderes Auto. Dessen 42-jährige Besitzerin rief die Polizei. Der Jugendliche verletzte sich nicht.