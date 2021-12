Gelsenkirchen: Drogen, Patronen und Messer sichergestellt

Bundespolizisten sind bei Kontrollen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Freitag, 3. Dezember, bei neun Frauen und Männern auf Drogen, Einhandmesser oder Patronen gestoßen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sind die Folge.

Gelsenkirchen-Altstadt. Bundespolizisten sind bei Kontrollen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof erneut fündig geworden. Was neun Frauen und Männer bei sich trugen.

Bundespolizisten sind bei Kontrollen am Gelsenkirchener Hauptbahnhof am Freitag, 3. Dezember, bei neun Frauen und Männern auf Drogen, Einhandmesser oder Patronen gestoßen. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sind die Folge.

Gelsenkirchener Bundespolizisten finden Marihuana und Einhandmesser

Gegen 15.30 Uhr stellten die Einsatzkräfte in der Jackentasche eines 22-jährigen Gelsenkirchener eine geringe Menge Marihuana fest. Die pflanzlichen Drogen waren in Alufolie eingewickelt. Über eine Stunde später händigte ein 29-Jähriger den Beamten ein Einhandmesser aus. Dieses hatte der Gelsenkirchener griffbereit in seiner Hosentasche.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Gegen 17 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte eine 49-jährige Frau. In ihrer Handtasche hatte die Gelsenkirchenerin ein Einhandmesser, sowie eine geringe Menge an synthetischen Drogen in einem Plastiktütchen. Zwanzig Minuten folgten Bundespolizisten Marihuana-Geruch und stießen bei einem 18-Jährigen aus Steinfurt in der Jackentasche auf eine Konsumeinheit der pflanzlichen Droge, sowie 15 weitere in seiner Reisetasche.

Schreckschusspartonen, Haschisch und Amphetamine am Gelsenkirchener Hauptbahnhof gefunden

Ein 38-jährigen Duisburger übergab den Beamten gegen 18.20 Uhr eine geringe Menge Haschisch, sowie eine geringe Menge synthetischer Drogen. Gegen 19 Uhr nahmen die Beamten erneut Marihuana-Duft wahr. Ein 24-jähriger Essener gab darauf einen Joint, sowie eine weitere Konsumeinheit Marihuana heraus. Weitere zehn Minuten später fanden die Bundespolizisten in der Umhängetasche eines 25-Jährigen sieben Schreckschusspatronen. Der Mann aus Marl wollte keine Angaben zur Herkunft machen.

Bei dem Erblicken der Beamten, versuchte ein 22-Jähriger gegen 19.30 Uhr den Bundespolizisten auszuweichen. In der Jackentasche des Esseners fanden die Einsatzkräfte eine nicht geringe Menge Amphetamine, welche in einem Gefrierbeutel verpackt war.

Gegen 20.20 Uhr rückte ein 35-jähriger Gelsenkirchener eine Dose mit einer geringen Menge synthetischer Drogen freiwillig heraus.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen