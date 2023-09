Gelsenkirchen: Drogen-Kurier mit Cannabis-Plantage daheim

Gelsenkirchen. Nach der Festnahme eines Drogenkuriers in Gelsenkirchen haben Zollbeamte bei ihm daheim auch noch eine Cannabis-Plantage entdeckt.

Weitaus mehr auf dem Kerbholz hat Drogen-Kurier, den Zollbeamte bei einer Kontrolle in Gelsenkirchen im Beisein eines Reporter-Teams haben auffliegen lassen. Fast sieben Kilogramm Marihuana fanden die Einsatzkräfte nachts im Kofferraum seines Autos an der Autobahn A2 – daheim bei dem 25-jährigen Dortmunder stießen die Zöllner sogar auf eine Drogen-Plantage.

Zoll stößt auf Indoor-Cannabis-Plantage, noch mehr Drogen und Bargeld

Der Dortmunder wurde in der Nacht zu Freitag (25. August) festgenommen, noch am Morgen wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Parallel dazu erwirkten die Zöllner einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss, der durch Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen vollstreckt. In der Wohnung stießen die Beamten auf einen „besonders hergerichteten und versteckten Raum“, in dem sich eine abgeerntete Indoor-Cannabisplantage befand. Tipp:Gelsenkirchen: Nachts auf Schmugglerjagd: Die besten Bilder

Nähere Angaben zu möglichen Erträgen konnte der Zoll nicht machen. Mittlerweile ist es Standard, dass Plantagen bei guter Pflege quartalsweise abgeerntet werden können. Je nach Anzahl der Pflanzen sind so Erträge von mehreren Dutzend Kilogramm möglich – mit einem Schwarzmarktwert bis zu über einer Million Euro. Zuletzt hatte der Zoll in Gelsenkirchen eine große Plantage an der Industriestraße in Horst mit 1500 Pflanzen ausgehoben: Mögliche Einnahmen: zwischen ein und drei Millionen Euro.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Das Plantagenequipment wurde sichergestellt. Darüber hinaus wurden noch 830 Gramm Marihuana, 930 Euro Bargeld, diverse Unterlagen sowie elektronische Beweismittel sichergestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen