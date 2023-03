Gelsenkirchen: Drittes Mal Bank-Schließfächer aufgebrochen

So sehen Schließfächer (Symbolbild) aus: Diese hier sind besonders gesichert und befinden sich hinter einer Panzertür. Einbrecher haben in der Nacht zu Montag, 20. März, die Sparbuch-Schließfächer im Eingangsbereich einer Gelsenkirchener Sparkassen-Filiale in Hassel aufgebrochen und geleert.

Gelsenkirchen-Hassel. Zum dritten Mal innerhalb einer Woche sind in Gelsenkirchen Schließfächer aufgebrochen und geplündert worden. Wieder traf es eine Sparkasse.

Dritter Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen innerhalb von nur sieben Tagen. Beim Beutezug am Montag, 20. März, hatten die flüchtigen Täter wieder „Sparbuch-Schließfächer“ im Visier.

Zum dritten Mal binnen einer Woche Schließfächer in Gelsenkirchen aufgebrochen

Nach den vorangegangenen Einbrüchen in die Sparkassen-Filialen in Bulmke-Hüllen und in Erle am 13. und 15. März, schlugen die Einbrecher dieses Mal in einer Filiale an der Polsumer Straße im Stadtteil Hassel zu. Die Vorgehensweise ähnelte sich. Mit Gewalt zerstörten die Unbekannten gegen 3.15 Uhr eine Fensterscheibe mit einem „großen Gegenstand“, drangen in die Sparkasse ein und brachen eine Reihe von Schließfächern im vorderen Bereich der Filiale auf.

Angaben, ob etwas entwendet wurde oder wie hoch die Schadenshöhe ist, können laut Polizei derzeit ebenso noch nicht gemacht werden. Die Täter hatten es nach ersten Angaben der Sparkasse Gelsenkirchen wieder auf die sogenannten „Sparbuch-Schließfächer“ abgesehen. Diese sind aufgrund ihres Zwecks deutlich weniger gesichert als die eigentlichen Bank-Schließfächer – diese befinden sich meist hinter einer Panzertür im Keller eines Geldinstitutes.

Wenn nur Sparbücher in den aufgebrochenen Fächern deponiert worden sind, so ist die Beute praktisch gleich null. Denn nur mit den Sparbüchern an sich ist an das Geld nicht heranzukommen. Sollten Kunden hingegen Bargeld, Uhren oder Schmuck darin aufbewahrt haben, so wäre der Schaden erheblich größer.

Sparkasse Gelsenkirchen sperrt Konten und kontaktiert die Inhaber umgehend

Die Sparkasse wird auch wie bei den vorangegangenen Einbrüchen die Konten sperren und die Inhaber kontaktieren, um zu erfahren, ob möglicherweise über Sparbücher hinaus nicht doch noch andere Wertgegenstände dort aufbewahrt wurden.

Der Sparkassen-Betrieb in Hassel geht weiter, lediglich für die Spurensicherung am Morgen wurde die Filiale kurzzeitig gesperrt. Die Sparkasse Gelsenkirchen kündigte an, die „Streifentätigkeit des Wachdienstes für die 22 Filialen im gesamten Stadtgebiet zu erhöhen“. Außerdem sollen die Sicherheitsmaßnahmen an den Gebäuden des Gelsenkirchener Geldinstitutes verstärkt werden.

Sicherheitsmaßnahmen werden verschärft an Gelsenkirchener Sparkassen

„Wir bekommen es sofort mit, wenn sich unbefugte Personen Zutritt zu einer unserer Sparkassen-Filialen verschaffen“, sagte ein Sprecher. Es vergingen nur ganz wenige Minuten bis Wachdienst und Polizei am Tatort einträfen. Aber selbst dieses winzige Zeitfenster reicht offenbar nicht aus, um die Täter abzuschrecken. Demnach müssen die Täter gute Nerven haben, denn mit jeder Tat mehr, steigt das Risiko entdeckt zu werden – beispielsweise wenn verdeckte Ermittler potenzielle Ziele observieren.

Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Einbruch bemerkt und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Polizei hatten die Täter bereits das Weite gesucht, „als der Zeuge am Tatort war“. Angaben zu einem Fluchtwagen oder Personenbeschreibungen fehlten daher.

Um was für einen Gegenstand es sich gehandelt hat, beispielsweise einen großen Stein oder einen Gullydeckel, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgegeben. Ähnlich verfährt die Behörde mit Zeugenhinweisen. Ob und wie viele nach den ersten beiden Einbrüchen eingegangen sind, und ob es schon so etwas wie eine „heiße Spur“ gibt, bleibt offen.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

