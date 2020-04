Gelsenkirchen: Zwei Männer und eine Frau treten Spiegel ab

Gelsenkirchen-Horst. Dank der Hinweise von Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei drei Personen gestellt, die Autospiegel abgetreten haben. Folge: Anzeigen.

Dank der Hinweise von Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei am Wochenende zwei Männer und eine Frau gestellt, die Autospiegel abgetreten haben. Folge: Anzeigen wegen Sachbeschädigung und drohende Bußgelder wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.

Trio kommt aus Gelsenkirchen, Gladbeck und Essen

Den Polizeiangaben zufolge hat das Trio im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren in der Nacht auf Sonntag gegen 2.38 Uhr auf der Steinrottstraße in Gelsenkirchen-Horst sein Unwesen getrieben. Zeugen beobachten die jungen Leute, wie sie an abgestellten Fahrzeugen die Spiegel abtraten. Die zwei Männer und eine Frau aus Gladbeck, Gelsenkirchen und Essen konnten in Tatortnähe festgenommen werden.

Ein Täter kam nach Beamtenbeleidigung ins Polizeigewahrsam

Ein Tatverdächtiger wurde ins Polizeigewahrsam gebracht, nachdem er die Beamten zusätzlich noch beleidigt hatte. Die anderen, so die Polizei weiter, erhielten einen Platzverweis. Die drei müssen nun mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung rechnen. Bei Verstößen gegen das Verbot von Versammlungen von mehr als zwei Personen werden 200 Euro fällig.

