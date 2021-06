Blaulicht Gelsenkirchen: Drei Anzeigen gegen Rollerfahrer in Buer

Gelsenkirchen-Buer. Ein Gelsenkirchener hat gleich drei Anzeigen von der Polizei kassiert. Er fuhr wohl unter Drogeneinfluss mit einem nicht zugelassenen E-Scooter.

Ein Gelsenkirchener E-Scooter-Fahrer hat am Montagabend (31. Mai) in Buer drei Anzeigen von der Polizei erhalten. Verfahren erwarten ihn nach Behördenangaben aufgrund eines defekten Rollers, fehlender Zulassung und Fahrerlaubnis sowie des Verdachts auf Drogenkonsum.

Der Mann sei Beamten gegen 22.55 Uhr auf der Horster Straße aufgefallen. Der Gelsenkirchener fuhr demnach mit einem E-Scooter ohne ein vorgeschriebenes Kennzeichen über den Fahrradweg in Richtung Buer. Die Polizisten folgten dem Rollerfahrer und trafen ihn etwas weiter auf der Horster Straße an, weil dessen Fahrt durch einen Defekt am Scooter von selbst beendet wurde.

Gelsenkirchen: Roller-Fabrikat nicht zugelassen – Fahrt unter Drogeneinfluss?

Wie sich herausstellte, ist der Roller gar nicht zugelassen gewesen. Laut Hersteller liege keine allgemeine Betriebserlaubnis für das Modell vor. Statt der im Straßenverkehr zugelassenen 20 Stundenkilometer könne das Kraftfahrzeug bis auf eine Maximalgeschwindigkeit von über 30 Stundenkilometer beschleunigen.

Um mit dem Roller zu fahren, hätte der 25-Jährige eine Fahrerlaubnis gebraucht – diese konnte er nicht vorzeigen. Sie wurde ihm in der Vergangenheit entzogen. Darüber hinaus verlief ein von ihm freiwillig durchgeführter Drogenvortest positiv.

Auf der Wache wurde dem Mann Blut entnommen. Er darf Kraftfahrzeuge, für deren Benutzung er einen Führerschein braucht, nicht mehr fahren. Anzeigen wurden gegen den Gelsenkirchener wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gestellt.

