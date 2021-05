Gelsenkirchen: Digitale Quartierskonferenz in Schalke

Das Leben als Senior (Symbolbild) in Schalke im Jahr 2030: Darüber will die Gelsenkirchener Quartierskonferenz diskutieren - digital. Bürger können über die Plattform Zoom mitmachen.

Gelsenkirchen-Schalke. Das Leben als Senior in Schalke im Jahr 2030: Darüber will die Gelsenkirchener Quartierskonferenz diskutieren. Wie Bürger mitmachen können.

Nach einer coronabedingten Pause soll am Dienstag, 1. Juni, 15 bis 16.30 Uhr, die erste digitale Quartierskonferenz „Gut leben in Schalke“ stattfinden, um den Stadtteil gemeinsam lebens- und liebenswerter zu machen. Bürgerinnen und Bürger, Akteure und weitere Interessierte sind hierzu eingeladen, ihre Anregungen und Ideen einzubringen. Die Videokonferenz findet über die Plattform Zoom statt. Eine telefonische Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Gelsenkirchener Quartierkonferenz diskutiert die Frage, wie sich der Stadtteil 2030 für Senioren aufstellt

In der digitalen Quartierskonferenz soll es um das Thema „Seniorinnen und Senioren in Gelsenkirchen 2030“ gehen. Gemeinsam mit der Stadt erarbeitet das Generationennetz Gelsenkirchen e.V. in diesem Jahr beteiligungsorientiert einen neuen Masterplan für die Seniorenarbeit, damit das „Gut älter werden in Gelsenkirchen“ auch zukünftig gut gelingt.

Zur Anmeldung und für weitere Informationen wenden sich Interessierte bis Freitag, 28. Mai, an Sabrina Piontek, 0209 1699891, oder per Mail an sabrina.piontek@gelsenkirchen.de.

