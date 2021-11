Gelsenkirchen: Dieses Instrument können auch Laien spielen

Gelsenkirchen-Buer. Noch nie war Musikmachen für Anfänger so einfach: Die Tischharfe macht’s möglich. Barbara Rohde aus Gelsenkirchen-Buer unterrichtet Schüler.

Auch im fortgeschrittenen Alter noch ein Instrument zu erlernen und das ohne musikalische Vorkenntnisse: Das scheint vielen unmöglich. Ist es aber nicht, sagt Barbara Rohde. Seit zehn Jahren unterrichtet sie Menschen im Spiel der Tischharfe. Diese erlaubt es auch Neueinsteigern, nach nur wenigen Stunden Unterricht kleine Stücke zu spielen. Weil das bundesweit ein echter Trend ist, hat die Bueranerin 2013 ein eigenes Unternehmen gegründet – mit eigenem Notenverlag und, recht neu, auch eigenen Instrumenten.

Gelsenkirchen: Warum ein Instrument zu spielen nie so einfach war

„Ich war zuvor in der musikalischen Früherziehung aktiv, wollte aber gerne etwas für Erwachsene und sogar Senioren anbieten. So bin ich selbst auf die Tischharfe aufmerksam geworden“, erzählt die ausgebildete Kirchenmusikerin. „Ich hatte mal eine Akkordzither bei meiner Oma gefunden. Daher kannte ich das Konzept und fand das super.“

Der Clou nämlich ist: Zwischen die Saiten und den Korpus werden Notenblätter geschoben. Somit liegen die einzelnen Noten unter den jeweiligen Saiten. Von oben nach unten kann man sich als Spieler nun entlang zupfen. Dabei gibt es eine erste Stimme für die rechte Hand und eine zweite für die linke, etwa wie bei einem Klavier. Wer das beherrscht, und sei es nur bei ganz einfachen Stücken, erzeugt eine zweistimmige Melodie. Und der sind wenig Grenzen gesetzt.

Von den „Capri-Fischern“ bis zu den Beatles

Natürlich stehen aktuell im kleinen Lädchen von Barbara Rohde an der Dorstener Straße in Buer die weihnachtlichen Stücke ganz weit vorne in der Auslage. Das Repertoire der Noten, welche die Musikerin selbst arrangiert und verlegt, ist jedoch weitaus größer. Da sind zahlreiche Volkslieder und jahreszeitliche Stücke dabei – Kurioses inklusive wie „Am Aschermittwoch, ist alles vorbei“. Es gibt aber auch Schlager wie die „Capri-Fischer“, Operettenstücke wie „Wiener Blut“, Pop-Songs wie „Halleluja“ von Leonard Cohen und viel klassische Literatur.

Besonders stolz ist die Tischharfenistin auf ihre neueste Publikation: zwölf Songs der „Beatles“. Die seien jedoch eher für fortgeschrittene Spieler zu empfehlen. „Ich habe die größte Auswahl an Noten für die Tischharfe im Lande. Da bin ich ganz gut aufgestellt und recht bekannt in der Szene.“ Die Tischharfen-Szene – das klingt außergewöhnlich. Wie groß die denn ist? „Das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe schon ein paar tausend Kunden, vor allem aus Süddeutschland. Das sind teilweise Kirchengemeinden, aber auch städtische Musikschulen sind mehr und mehr dabei.“

Dieses Ziel hat sich Barbara Rohde gesetzt

Während das kleine Unternehmen „Rohdemusik“ stetig wächst, immer weitere Artikel rund um die Tischharfe zum Angebot gehören, fehlte vor rund zwei Jahren nur noch eins: eigene Harfen. Die entwirft Barbara Rohde mittlerweile auch selbst. Ein Instrumentenbauer im Sauerland baut sie dann nach den Vorstellungen der Bueranerin. Verwendet werden unterschiedliche Hölzer. In der günstigsten Ausstattung ist das eine Verbindung aus Alpenfichte und Ahorn. Edlere Varianten bestehen aus Alpenfichte, Ahorn und Nussbaum oder aus Rot-Zeder und Birne.

Die Tischharfe ist auch für Anfänger schnell erlernbar. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Sie alle eint, dass sie über 25 Saiten verfügen und damit die Tonhöhen von Sopran und Alt abbilden. Ihr Klang erinnert schon sehr an den einer Harfe, ist aber natürlich ob der Größe nicht so voluminös und kräftig. Ein eher zartes Instrument also, welches erst zu einer gewissen Lautstärke gelangt, wenn mehrere gleichzeitig spielen. Genau das ist der Wunsch von Barbara Rohde. Aktuell hat sie die Leitung eines kleinen Ensembles von sechs Spielern inne. Vor Corona seien das deutlich mehr gewesen. „Mein Ziel ist es, ein großes Ensemble zu haben.“ Auftritte inklusive.

Dieses Angebot gibt es für Anfänger

Auch die private Musikschule „Musikus“ bietet Kurse im Erlernen des Tischharfenspiels an, sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene. „Wir haben eine stetig wachsende Zahl an erwachsenen Schülern. Aber was uns bislang fehlte, waren Menschen im Rentenalter“, erklärt Schulleiterin Julia Beuermann. „Für diese Altersgruppe gibt es meist nur Chöre oder Gitarrenkreise.“

Musiklehrerin Julia Beuermann von der Musikschule „Musikus“ mit ihrem Schüler Helmut Hühn. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dabei vereine die Tischharfe die Möglichkeit, rasch ein Instrument zu erlernen und das Erlebnis eines Zusammenspiels zu haben, mit dem geselligen Aspekt. Die Erlerin bringt es auf den Punkt: „Kontakte finden und dabei etwas Sinnstiftendes tun.“ Ihr Konzept: Es gibt einen durchgehenden Kursus für fortgeschrittene Spieler und dazu immer wieder Kurzkurse mit nur wenigen Einheiten für Einsteiger.

Besonders praktisch: Während der Zeit dieser Kurzkurse können die Teilnehmer ein Instrument gegen Aufpreis leihen. So kann ganz unverbindlich in das Tischharfenspiel hinein geschnuppert werden. Der nächste Einsteigerkursus findet coronabedingt erst im Frühling statt, sobald die Infektionszahlen wieder sinken. Schon jetzt ist klar: Er soll aus sechs Einheiten bestehen und, inklusive Instrumentenmiete, 140 Euro kosten. Darüber bietet Julia Beuermann auch Weihnachtsgutscheine an. Kontakt: 0209 878883 oder julia@musikus-ge.de.

