Gelsenkirchen: Dieses Angebot für Eltern und Kinder ist neu

Ein neues Format an der Bochumer Straße in Gelsenkirchen gibt Eltern Zeit zum Quatschen und Kindern Zeit zum Spielen.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Bald gibt es in Gelsenkirchen ein neues Angebot für Familien: Im „Hier ist nicht da“ haben Eltern Zeit zum Quatschen und Kinder für Unterhaltung.

Ganz entspannt mit Bekannten einen Kaffee trinken, quatschen und die mitgebrachten Kinder spielen nebenbei und währenddessen ganz selbstverständlich. Das soll jetzt im 2Hier ist nicht da“ (HIND) möglich sein. Im Soziokulturzentrum steht am Freitag, 28. April, so gesehen eine Premiere an. Ab 15 Uhr heißt es dann: „Café und Austausch für die Großen – Theater und Erzählkunst für die Kleinen“.

Gelsenkirchen: Bald gibt es ein neues Angebot für Eltern und Kinder

Die Idee für das neue Format ist mit der Zeit entstanden, wie Roman Milenski vom HIND erzählt. Denn in der Vergangenheit gab es schon mal eine Art Eltern-Kind-Café an der Bochumer Straße 138, allerdings zurückgehend auf eine private Initiative. „Schon da haben wir erkannt, das kann man aufgreifen“, so Milenski weiter. Und schon da hätten sie einen gewissen Bedarf im Stadtteil gesehen.

Nun also ist das Ganze in etwas professionellere Form gebracht worden und Teil des Projekts „Raum für Viele(s)“, das mit Hilfe des NRW-weiten Programms „Kreativ.Quartiere Ruhr“ gefördert wird. Ganz konkret bedeutet das beispielsweise: Für das Unterhaltungs-Programm für die kleinen Besucher sorgen an diesem Nachmittag die beiden Kunstschaffenden Alma Gildenast und André Wülfing – mit viel Theater, Tanz, Gesang und Erzählkunst.

Gelsenkirchen: Wenn die Eltern quatschen und die Kinder währenddessen spielen

Zusammen mit den Kindern reisen die beiden in die Welt von Miu Lan Er, der Protagonistin des Bilderbuchs „Von den Sternen im Himmel zu den Fischen im Meer“ von Kai Yun Ching. Das Buch handelt von Gender, Identität, Ausgrenzung und Akzeptanz und richtet sich an alle Kinder ab drei Jahren.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Premiere am 28. April betrachten Roman Milenski und sein Team vom HIND als eine Art Testlauf – obwohl sie schon jetzt die Nachfrage bemerkt haben. Das bedeutet auch, dass genau diese Idee in einem gewissen Turnus dann zum regelmäßigen Bestandteil des HIND-Programms werden könnte.

Los geht’s am Freitag, 28. April, um 15 Uhr im „Hier ist nicht da“ an der Bochumer Straße 138. Der Eintritt zum Eltern-Kind-Treff ist kostenlos, im HIND gibt es Verpflegung.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen